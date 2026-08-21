Le corps d’un Ouzbek de 54 ans retrouvé en Turquie

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Le corps d’un Ouzbek de 54 ans retrouvé en Turquie

Le corps d’Abdurahmon Muhammad o‘g‘li, un ressortissant ouzbek de 54 ans porté disparu en mer dans le district de Şile, à Istanbul, en Turquie, a été retrouvé après deux jours de recherches.

Selon les informations disponibles, l’incident s’est produit le 16 août sur la plage de Majera Park. Cinq personnes qui étaient entrées dans la mer ont alors risqué de se noyer. Les sauveteurs en ont sorti quatre de l’eau. Cependant, Abdurahmon Muhammad o‘g‘li a été emporté vers le large par un fort courant et n’a plus donné signe de vie.

Après l’incident, d’importantes recherches ont été lancées avec la participation des garde-côtes, des pompiers et de sauveteurs volontaires. Les recherches ont duré deux jours.

Le 18 août, le corps de l’Ouzbek de 54 ans a été retrouvé en mer. La dépouille a été envoyée pour une expertise médico-légale afin de déterminer la cause du décès.

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