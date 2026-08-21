Deux prisonniers russes auraient fui une colonie pénitentiaire près de Kharkiv

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Deux prisonniers russes auraient fui une colonie pénitentiaire près de Kharkiv

Le soir du 19 août, des chaînes ukrainiennes sur Telegram ont annoncé que deux prisonniers de guerre avaient fui une colonie pénitentiaire en Ukraine.

« Deux prisonniers russes ont tué un militaire des forces armées ukrainiennes avant de s’enfuir d’une colonie située dans le village de Petrovskoïé, dans le district d’Izioum, région de Kharkiv », rapportent les médias ukrainiens. Les fugitifs seraient Saïfalloh Rakhmatov et Evgueni Danilov, qui servaient au sein de la 25e armée.

Selon les informations disponibles, Saïfalloh Rakhmatov, né le 10 mai 1997, est présenté comme un citoyen tadjik et utilisait le pseudonyme « Sablya ». Evgueni Danilov, né le 1er septembre 2004, quant à lui, serait né à Almaty,au Kazakhstan, et porterait le pseudonyme « Roker ».

Selon les informations diffusées, lors de leur fuite, ils auraient tué un militaire des forces armées ukrainiennes, pris son arme ainsi qu’une Mercedes ML350 gris foncé, puis quitté les lieux.

Le Service pénitentiaire d’État ukrainien a déclaré qu’un tel incident ne s’était pas produit.

« Aucune fuite de condamnés, de détenus ou de prisonniers de guerre n’a été constatée dans les établissements du système du Service pénitentiaire d’État ukrainien », indique le communiqué.

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