José Mourinho adresse un avertissement ferme aux stars du Real Madrid

L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, s’est exprimé sur la situation actuelle de l’équipe et la préparation de ses stars lors de la conférence de presse précédant le déplacement contre l’Espanyol, pour la deuxième journée du championnat d’Espagne. Selon Goal.com, le technicien expérimenté a appelé ses joueurs à éviter tout excès de confiance et les a avertis des premières difficultés de la saison. À ce sujet, Goal.com rapporte l’information.

Comme on le sait, il s’agira du premier match officiel à l’extérieur du Real Madrid lors de la saison 2026/2027 du championnat d’Espagne. La rencontre de la première journée contre la Real Sociedad avait exceptionnellement été reportée afin d’accorder davantage de repos et de temps de récupération aux joueurs ayant participé à la Coupe du monde 2026. L’équipe s’était ainsi retrouvée divisée en plusieurs groupes durant sa préparation de saison.

Les inquiétudes de Mourinho concernant la préparation

Lors de la conférence de presse, l’entraîneur a particulièrement insisté sur la difficulté de mettre toute l’équipe au même niveau physique. Selon lui, certains joueurs avaient déjà effectué 36 séances d’entraînement et disputé plus de six matches, tandis que d’autres s’étaient contentés d’une préparation courte et de peu de rencontres.

C’est pourquoi José Mourinho a expliqué que ses joueurs devraient faire preuve de patience et d’un maximum de responsabilité, en soulignant que les difficultés étaient temporaires. « Il est facile de parler, mais agir est plus difficile », a déclaré l’entraîneur dans un message ferme adressé aux stars du Real Madrid.

Les qualités de l’adversaire et l’état d’esprit de l’équipe

L’Espanyol, l’adversaire de demain, a parfaitement débuté la saison. Les Catalans ont largement battu Levante à domicile en inscrivant trois buts sans encaisser, remportant ainsi leurs trois premiers points. Les hôtes, qui joueront devant leurs supporters, aborderont la rencontre avec une grande confiance.

Mourinho a salué les qualités de son adversaire : « C’est une bonne équipe. Les équipes qui travaillent depuis longtemps avec le même entraîneur disposent d’une préparation exceptionnelle et d’une dynamique particulière. L’Espanyol joue bien et nourrit de grandes ambitions. Nous sommes prêts à les affronter. »

Évoquant son état d’esprit en ce début de saison, le technicien a ajouté qu’il se sentait serein et prêt pour un nouveau défi intéressant en championnat. Pour les stars du Real Madrid — Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham et les autres cadres — cette saison devrait constituer un véritable test de caractère.