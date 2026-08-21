Les chaussures « sans chaussures » de la collection Chanel qui ont attiré tous les regards sur le tapis rouge !

Margaret Qualley a attiré tous les regards avec son look inhabituel lors de la première du film « The Dog Stars » à Londres. Sa tenue et ses chaussures Chanel ont largement fait parler d’elles sur les réseaux sociaux.

Qualley a foulé le tapis rouge dans une tenue issue de la Resort Collection 2027 de Chanel. Mais le détail le plus intrigant de son look était sans aucun doute ses chaussures.

L’actrice avait choisi le modèle « sans chaussures » de la marque, au design inhabituel, qui donne l’impression d’avoir les pieds nus.

À première vue, Qualley semblait avoir foulé le tapis rouge sans aucune chaussure. Cette apparition a également attiré l’attention pour une autre raison liée à la vie privée de l’actrice. Il s’agissait de sa première apparition sur un tapis rouge depuis les informations annonçant la fin de sa relation avec Jack Antonoff.

Cette fois, elle ne portait pas la bague de mariage qu’elle arborait auparavant.

Les chaussures inhabituelles de l’actrice et l’absence de sa bague n’ont pas échappé aux fans ni aux passionnés de mode. Le design original de Chanel est notamment devenu le détail le plus commenté de son look.

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