Les chaussures « sans chaussures » de la collection Chanel qui ont attiré tous les regards sur le tapis rouge !

·25·Monde
Les chaussures « sans chaussures » de la collection Chanel qui ont attiré tous les regards sur le tapis rouge !

Margaret Qualley a attiré tous les regards avec son look inhabituel lors de la première du film « The Dog Stars » à Londres. Sa tenue et ses chaussures Chanel ont largement fait parler d’elles sur les réseaux sociaux.

Qualley a foulé le tapis rouge dans une tenue issue de la Resort Collection 2027 de Chanel. Mais le détail le plus intrigant de son look était sans aucun doute ses chaussures.

L’actrice avait choisi le modèle « sans chaussures » de la marque, au design inhabituel, qui donne l’impression d’avoir les pieds nus.

À première vue, Qualley semblait avoir foulé le tapis rouge sans aucune chaussure. Cette apparition a également attiré l’attention pour une autre raison liée à la vie privée de l’actrice. Il s’agissait de sa première apparition sur un tapis rouge depuis les informations annonçant la fin de sa relation avec Jack Antonoff.

Cette fois, elle ne portait pas la bague de mariage qu’elle arborait auparavant.

Les chaussures inhabituelles de l’actrice et l’absence de sa bague n’ont pas échappé aux fans ni aux passionnés de mode. Le design original de Chanel est notamment devenu le détail le plus commenté de son look.

Avez-vous aimé ce look original de Margaret Qualley ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.

Margaret QualleyChanelJack AntonoffLondres
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L’euthanasie officiellement légalisée en FranceL’euthanasie officiellement légalisée en FranceAujourd'hui, 16:22Un ours a fait irruption dans la tente de touristes et a emporté une femmeUn ours a fait irruption dans la tente de touristes et a emporté une femmeAujourd'hui, 16:18« Je t’ai acheté un hot-dog, quand même ! » : l’éducation de Messi envers son fils fait débat sur les réseaux sociaux« Je t’ai acheté un hot-dog, quand même ! » : l’éducation de Messi envers son fils fait débat sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 16:18Presque invisible aux yeux des humains : un chat d’Asie centrale photographié en Iran !Presque invisible aux yeux des humains : un chat d’Asie centrale photographié en Iran !Aujourd'hui, 16:12Le corps partiellement brûlé d’une star de TikTok retrouvé dans un vignoble : deux suspects arrêtésLe corps partiellement brûlé d’une star de TikTok retrouvé dans un vignoble : deux suspects arrêtésAujourd'hui, 15:51Le corps d’un Ouzbek de 54 ans retrouvé en TurquieLe corps d’un Ouzbek de 54 ans retrouvé en TurquieAujourd'hui, 15:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes