Le fondateur de la messagerie Telegram, Pavel Durov, a été interrogé une nouvelle fois à Paris, capitale de la France, dans le cadre d'une affaire pénale retentissante ouverte en 2024. Selon les médias français, il s'agit du quatrième interrogatoire depuis sa mise en examen officielle, et celui-ci a duré plus de 6 heures. Zamin.uz présente les nouveaux détails de la pression mondiale et de l'enquête entourant le milliardaire.

« Aucune preuve concrète » : 6 heures d'interrogatoire et la déclaration des avocats

Le Figaro rapporte, en citant ses sources, que les autorités françaises chargées de l'application des lois poursuivent systématiquement leurs investigations sur la responsabilité potentielle de la direction de la messagerie concernant les crimes pouvant être commis via la plateforme Telegram.

À l'issue du long interrogatoire, les trois avocats de Pavel Durov ont fait une déclaration à l'agence AFP . Les défenseurs soulignent qu'au cours de l'enquête, qui dure depuis près de deux ans, aucune preuve concrète confirmant les accusations portées contre leur client n'a été présentée. Actuellement, les avocats ont déposé les plaintes appropriées auprès des autorités judiciaires françaises et des instances judiciaires européennes.

En quoi consistent réellement les accusations portées contre Durov ?

Pavel Durov a été arrêté de manière inattendue à l'aéroport de Paris le 24 août 2024. Les autorités judiciaires françaises avancent contre lui de graves griefs politiques et criminels :

Absence de contrôle des contenus : le fonctionnement insuffisant du système de modération sur la plateforme Telegram ;

Refus de coopération : non-respect des exigences et demandes légales des autorités chargées de l'application des lois.

Selon les conclusions de l'enquête, en raison de cette liberté et de ce manque de contrôle sur la messagerie, le système de lutte contre la diffusion de pédopornographie, le trafic illégal de stupéfiants, la fraude et d'autres crimes graves a rencontré de sérieuses difficultés.

France et Russie : chronologie de la double pression sur Durov

Pavel Durov subit actuellement une pression énorme, non seulement de l'Occident, mais aussi des autorités russes. Le tableau suivant présente les mesures prises à l'encontre du milliardaire et de son projet :

État Restrictions et accusations imposées Situation actuelle (2026) France En novembre 2025, les restrictions imposées à Durov concernant sa sortie du territoire (interdiction de quitter Dubaï et obligation de se présenter à la police) ont été levées. L'enquête se poursuit. En mai 2026, le parquet de Paris a officiellement annoncé que l'affaire pénale n'était pas encore close. Russie Depuis août 2025, les appels via WhatsApp et Telegram sont bloqués. Depuis février 2026, le fonctionnement de la messagerie est artificiellement ralenti. Nouvelle affaire pénale. En février 2026, Durov a annoncé qu'une affaire pénale avait été ouverte contre lui en Russie pour complicité de terrorisme .

L'histoire se répète : la confrontation entre la Russie et Telegram

Bien que les autorités russes justifient les restrictions actuelles par la lutte contre la fraude, ce n'est pas la première tentative du Kremlin de brider Telegram.

Rappelons que le gouvernement russe avait également tenté de bloquer la messagerie dans tout le pays entre 2018 et 2020. À l'époque, la raison était le refus catégorique de l'entreprise de fournir les clés de chiffrement des correspondances privées des utilisateurs, à la demande du Service fédéral de sécurité (FSB). À ce stade actuel, la situation devient encore plus complexe pour Durov, car il se retrouve simultanément pris dans l'étau de deux grands systèmes.