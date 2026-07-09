Tournant décisif dans l'affaire Diana Shurigina : la situation change après la décision du tribunal

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Tournant décisif dans l'affaire Diana Shurigina : la situation change après la décision du tribunal

Une nouvelle décision a été prise en Russie concernant l'affaire pénale liée à Diana Shurigina. Selon le service de presse des tribunaux de Moscou, le tribunal a modifié la mesure de précaution appliquée à son encontre.

Il est rapporté que Shurigina, qui était auparavant assignée à résidence, a été envoyée en détention provisoire.

Le tribunal a accédé à la demande de l'enquête

Il est précisé que la décision a été prise à la demande des autorités chargées de l'enquête.

Le tribunal a décidé de remplacer l'assignation à résidence par la détention. Ainsi, Diana Shurigina sera maintenue en détention pendant l'enquête.

De quoi s'agit-il ?

Selon le service de presse des tribunaux de Moscou, il s'agit d'une affaire pénale liée à la production et à la diffusion de pornographie.

Pour l'instant, aucun autre détail sur l'affaire, y compris le contenu des accusations ou les prochaines étapes de l'enquête, n'a été communiqué.

Il n'y a pas encore de verdict final

Il convient de noter que le changement de mesure de précaution ne signifie pas que la culpabilité de la personne est prouvée.

L'évaluation juridique finale concernant Diana Shurigina sera déterminée par une décision de justice. Tant que l'enquête se poursuit, elle bénéficie de la présomption d'innocence conformément à la loi.

Une affaire sous les projecteurs

Le nom de Diana Shurigina a déjà fait l'objet de nombreuses discussions dans les médias russes. C'est pourquoi la récente décision du tribunal a de nouveau attiré l'attention du public et des médias sur cette affaire.

La question principale est désormais de savoir quelles preuves l'enquête présentera lors de la prochaine étape et comment se déroulera le processus judiciaire.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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