Les drones ayant attaqué la Russie ont-ils été lancés depuis le Kazakhstan ?

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Les drones ayant attaqué la Russie ont-ils été lancés depuis le Kazakhstan ?

Suite à l'attaque de drones contre la région russe d'Omsk, des rapports suggérant qu'ils auraient été lancés depuis le territoire kazakh ont suscité un large débat. Cependant, le ministère kazakh des Affaires étrangères a fermement rejeté ces allégations, les qualifiant d'infondées et dépourvues de toute preuve.

Il s'avère qu'après l'attaque contre la région d'Omsk, certains médias et experts russes ont émis l'hypothèse que les drones auraient pu survoler le territoire du Kazakhstan. Ces spéculations reposaient principalement sur la proximité géographique de la région d'Omsk avec le Kazakhstan.

Le ministère kazakh des Affaires étrangères a réagi à ces informations en déclarant que les allégations diffusées ne correspondent pas à la réalité et ne sont étayées par aucune preuve crédible.

La déclaration du ministère souligne que ces rapports sont considérés comme des tentatives infondées visant à nuire au partenariat stratégique et aux relations amicales traditionnelles entre le Kazakhstan et la Russie.

Astana a rappelé une fois de plus que la politique étrangère du pays repose sur les principes de bon voisinage, de respect mutuel et de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États. Il a également été noté que le Kazakhstan respecte strictement les normes du droit international et ses engagements en matière de sécurité.

La déclaration souligne également que le Kazakhstan ne permet pas l'utilisation de son territoire, de son espace aérien ou de ses infrastructures pour mener des actions militaires contre d'autres États.

En conclusion, le ministère des Affaires étrangères a appelé les médias et le public à se fier uniquement aux informations officiellement confirmées et à ne pas diffuser d'informations non vérifiées.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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