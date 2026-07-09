Un chauffeur ouzbek inculpé après un accident mortel impliquant un étudiant américain

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Un chauffeur ouzbek inculpé après un accident mortel impliquant un étudiant américain

Un accident de la route impliquant un chauffeur ouzbek, survenu le 5 juillet dans l'Ohio, aux États-Unis, a coûté la vie à une personne. La collision entre un poids lourd et une voiture a entraîné le décès sur place de Tobias Forsythe, 21 ans, conducteur d'une Honda Accord.

Il a été rapporté que le camion était conduit par Behzod Asrarov, un ressortissant ouzbek de 42 ans. Arrivé aux États-Unis en 2024 via le programme de visa de diversité (Green Card), Asrarov possédait un permis de conduire valide pour poids lourds, mais communiquait avec les patrouilleurs via Google Translate en raison de sa méconnaissance de l'anglais.

Pour l'instant, aucune accusation n'a été portée contre Behzod Asrarov concernant la mort du jeune homme de 21 ans. Cependant, il fait l'objet d'une enquête pour tentative de dissimulation ou de destruction de preuves matérielles.

Selon les documents d'enquête, lors de l'inspection du camion Freightliner, la police a découvert un support de caméra embarquée dans la cabine, mais l'appareil était absent. Après avoir communiqué via Google Translate, Asrarov a indiqué avoir mis la caméra dans sa poche droite.

Il a ensuite été inculpé pour tentative de dissimulation ou de destruction de preuves. Trois téléphones portables et une tablette de gestion de fret électronique ont également été retrouvés en sa possession. L'enquête se poursuit et des charges supplémentaires pourraient être retenues contre lui.

Il a été révélé que la victime, Tobias Forsythe, travaillait comme gardien à l'Université du Massachusetts.

Réagissant à l'incident, le secrétaire aux Transports des États-Unis, Sean Duffy, a souligné que les conducteurs ne maîtrisant pas l'anglais ne devraient pas être autorisés à conduire des poids lourds dans le pays.

« Nous ne pouvons pas permettre à des conducteurs incapables de comprendre les panneaux de signalisation et de communiquer avec les forces de l'ordre de manœuvrer des véhicules de 80 000 livres (environ 36 tonnes) sur les autoroutes américaines », a déclaré le ministre.

Selon lui, des mesures supplémentaires seront prises à l'avenir pour écarter les conducteurs dangereux des routes.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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