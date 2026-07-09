Une lionne aux longs cils devient une star des réseaux sociaux

·62·Monde
Une lionne aux longs cils devient une star des réseaux sociaux

Luna, une lionne vivant dans un zoo en Corée du Sud, est devenue célèbre sur les réseaux sociaux grâce à son apparence inhabituelle. Ses cils longs et épais attirent l'attention de milliers d'internautes.

Les visiteurs du zoo manifestent un intérêt particulier pour prendre des photos avec Luna et l'observer de près. Les photos et vidéos montrant l'allure unique de la lionne ont déjà accumulé des millions de vues en peu de temps.

Les utilisateurs des réseaux sociaux expriment des avis chaleureux sur Luna, la comparant aux princesses et aux personnages des films Disney. Certains décrivent même ses longs cils naturels comme le « plus beau maquillage » sur le ton de l'humour.

Aujourd'hui, Luna est reconnue non seulement comme l'un des animaux les plus populaires du zoo, mais aussi comme l'une des lionnes les plus partagées sur les réseaux sociaux.

LunaLionneZooCorée du SudRéseaux Sociaux
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