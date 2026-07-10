Mbappé brille encore contre le Maroc : la France est en demi-finale !

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Mbappé brille encore contre le Maroc : la France est en demi-finale !

L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 en battant le Maroc 2-0 en quarts de finale.

Le héros du match a été Kylian Mbappé. L'attaquant du Real Madrid a été directement impliqué dans les deux buts et a été élu homme du match.

Mbappé a marqué, puis a délivré une passe décisive

Kylian Mbappé a été au cœur de toutes les offensives françaises lors du match contre le Maroc.

Le joueur de 27 ans a d'abord ouvert le score. Ensuite, il a offert une passe décisive à Ousmane Dembélé pour le deuxième but de son équipe.

La France franchit l'obstacle marocain

Le Maroc était considéré comme l'un des adversaires les plus sérieux de ce Mondial. Mais la France a su faire la différence en quarts de finale grâce à son expérience et son talent individuel.

Cette victoire 2-0 confirme une fois de plus le statut des Français parmi les favoris pour le titre.

Troisième titre d'homme du match dans le tournoi

Mbappé a été élu homme du match pour la troisième fois lors de cette Coupe du Monde.

Cette statistique souligne une fois de plus son importance capitale pour l'équipe de France. Dans les phases décisives, ce sont des joueurs comme lui qui font basculer les rencontres.

Quel adversaire en demi-finale ?

La France affrontera désormais le vainqueur du match Espagne — Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde 2026.

Cela promet une nouvelle soirée de football exceptionnelle au prochain tour.

Un signal fort pour la France

La victoire contre le Maroc a prouvé que la France possède non seulement un effectif solide, mais aussi un leader capable de prendre le destin du match en main dans les moments cruciaux.

Mbappé est encore sorti du lot : la France se rapproche un peu plus du titre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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