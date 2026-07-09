Liste des villes les plus agréables à vivre au monde établie !

·61·Monde
Liste des villes les plus agréables à vivre au monde établie !

Le magazine Monocle a présenté un nouveau classement des villes les plus agréables à vivre.

Tokyo occupe la première place du classement. Copenhague est deuxième et Lisbonne troisième.

Le top 10 comprend de grandes villes d'Europe et de la région Asie-Pacifique. Parmi elles figurent Vienne, Sydney, Zurich, Madrid, Paris, Munich et Oslo.

Pour établir ce classement, le magazine a pris en compte plusieurs facteurs influençant les conditions de vie. Notamment les transports, les infrastructures urbaines, la sécurité, la stabilité politique, les espaces verts, la qualité de la restauration et les possibilités de shopping.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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