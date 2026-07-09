Pour la première fois, un robot a conquis un sommet de 6 000 mètres

·4·Monde
Pour la première fois, un robot a conquis un sommet de 6 000 mètres

En Équateur, Pemba un robot humanoïde nommé est devenu le premier de l'histoire à atteindre une altitude supérieure à 6 000 mètres établissant un nouveau record.

Avec l'aide d'humains, le robot a gravi l'un des points les plus élevés du pays, le volcan Chimborazo. Les experts soulignent que cet itinéraire constitue un défi sérieux, même pour de nombreux alpinistes expérimentés, en raison de son relief complexe et de son altitude.

Après avoir franchi avec succès le parcours difficile et atteint le sommet, Pemba a célébré sa victoire par une danse unique. La vidéo de ces moments est devenue virale sur les réseaux sociaux, captivant l'attention des utilisateurs.

Les auteurs du projet travaillent désormais à perfectionner le robot. Leur prochain objectif est de conquérir l'Everestavec l'aide de Pemba.

Un alpiniste se tient sur un sommet de montagne avec un mannequin vêtu d'une tenue spéciale.
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