Un médecin ayant tué 15 patients condamné à la prison à vie

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Un médecin ayant tué 15 patients condamné à la prison à vie

En Allemagne, un médecin accusé d'avoir causé la mort de 15 patients a été condamné à la réclusion à perpétuité. Selon l'enquête, il a mis fin à leurs jours en leur administrant des mélanges de médicaments sans leur consentement.

Un tribunal de Berlin a reconnu le médecin de 41 ans coupable du meurtre prémédité de 12 femmes et 3 hommes entre septembre 2021 et juillet 2024. Conformément à la loi allemande, l'identité complète du prévenu n'a pas été divulguée.

L'accusation a déclaré que le médecin se rendait au domicile des patients pour leur injecter des médicaments dangereux sans leur accord. Les expertises ont confirmé que ces substances ont provoqué le décès des victimes.

Les victimes étaient âgées de 25 à 94 ans. Le tribunal a précisé que, bien qu'elles souffrissent de maladies graves, aucune ne devait mourir dans l'immédiat.

Les dossiers d'enquête indiquent que le médecin a parfois tenté de mettre le feu aux domiciles des patients pour effacer les traces de ses crimes. En juillet 2024, il a été soupçonné d'être impliqué dans la mort d'un homme de 75 ans et d'une femme de 76 ans le même jour.

Après avoir gardé le silence pendant une longue période, le médecin a fini par admettre certains chefs d'accusation. Il a affirmé avoir cru « soulager les souffrances » des patients, tout en demandant pardon aux familles des victimes.

Les autorités n'excluent pas son implication dans d'autres décès. Actuellement, 76 autres cas font l'objet d'une enquête. Si ces soupçons sont confirmés, cette affaire pourrait devenir l'un des plus grands cas de tueurs en série de l'histoire allemande.

Selon la décision du tribunal, le médecin purgera une peine de prison à vie. Il lui est également interdit à vie d'exercer toute activité médicale.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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