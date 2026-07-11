L'attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Sherzod Temirov, poursuivra sa carrière dans le championnat irakien. L'un des meilleurs buteurs de la saison dernière a signé un contrat officiel avec son nouveau club.

Avec 28 buts au compteur, Temirov, devenu meilleur buteur du championnat, défendra désormais les couleurs d'une autre équipe de la Premier League irakienne.

Sherzod Temirov a rejoint Zakho

Selon le service de presse du club irakien de Zakho, un contrat de deux ans a été signé avec l'attaquant ouzbek.

Les détails financiers de l'accord n'ont pas encore été divulgués.

Il a été le meilleur buteur la saison dernière

Sherzod Temirov a disputé la saison 2025/26 avec Erbil, où il a fait preuve d'une grande efficacité.

Au cours du championnat, il a :

marqué 28 buts ;

terminé meilleur buteur de la compétition ;

continué à être appelé en équipe nationale d'Ouzbékistan.

Suite à ses performances réussies, des rumeurs faisaient état de l'intérêt d'autres clubs à son égard.

Quels ont été les résultats de sa nouvelle équipe ?

Le nouveau club de Temirov, Zakho, a terminé la saison dernière du championnat irakien à la 9e place avec 53 points.

En 38 journées, l'équipe a :

enregistré 14 victoires ;

fait 11 matchs nuls ;

subi 13 défaites.

Quelles sont les attentes pour Temirov la saison prochaine ?

Arrivant à Zakho en tant que meilleur buteur du championnat, il est naturel que de grandes attentes reposent sur Sherzod Temirov dans sa nouvelle équipe.

L'Ouzbek Les matchs de la nouvelle saison montreront si les buts de l'attaquant pourront aider Zakho à lutter pour les premières places.