Une vitre brisée en plein vol : un passager partiellement éjecté

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Une vitre brisée en plein vol : un passager partiellement éjecté

En provenance de Grèce et à destination de l'Allemagne, Ryanair un incident dangereux s'est produit à bord d'un avion de la compagnie aérienne. Peu après le décollage, une vitre de l'appareil a été endommagée, provoquant une chute brutale de la pression en cabine. En conséquence, un passager a été partiellement aspiré à l'extérieur de l'avion.

Il a été rapporté que l'incident a eu lieu le 10 juillet lors d'un vol au départ de Thessalonique vers l'Allemagne, à destination de l'aéroport de Memmingen, à bord d'un Boeing 737. Suite à l'incident, l'équipage a immédiatement décidé de faire demi-tour et d'effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Thessalonique.

Selon les premières informations, le passager blessé est un ressortissant serbe. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital universitaire AHEPA de Thessalonique. Les autorités ont indiqué que ses jours ne sont pas en danger et que les médecins évaluent la gravité de ses blessures.

D'après les médias serbes, lors de la dépressurisation, la tête et les épaules du passager ont été projetées à l'extérieur de l'appareil. Les autres passagers à bord ont réussi à le retenir et à le ramener à l'intérieur.

Ryanair a confirmé que l'avion a atterri en toute sécurité à Thessalonique suite à l'incident et que tous les passagers ont été ramenés au terminal. La compagnie n'a pas encore fourni d'explication précise sur les circonstances de la rupture de la vitre.

Actuellement, Boeing et l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) participent à l'enquête en cours sur cet incident.

Selon les médias locaux, une pièce détachée du moteur pourrait s'être détachée au début du vol et avoir heurté la vitre de l'avion, provoquant la dépressurisation soudaine de la cabine.

Il convient de rappeler qu'en 2018, un incident tragique similaire s'était produit sur un Boeing 737 NG. À l'époque, une vitre endommagée avait causé l'éjection mortelle d'un passager. Depuis cet événement, les exigences de sécurité aérienne avaient été renforcées.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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