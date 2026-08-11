Pronostic pour l’UFC 330 : qui Tom Aspinall voit-il favori entre Ian Garry et Islam Makhachev ?

Le champion poids lourds de l’UFC, Tom Aspinall, a donné son avis sur le combat principal prévu le 16 août à Las Vegas, de l’UFC 330 et le combattant anglais voit Islam Makhachev comme le favori, tout en soulignant qu’Ian Garry ne sera pas un adversaire facile.

Selon Aspinall, le facteur décisif de ce duel ne sera ni la puissance ni les frappes, mais celui qui saura le mieux contrôler le combat .

Aspinall s’attend à une victoire de Makhachev

Interrogé sur l’issue du combat entre Makhachev et Garry, le champion poids lourds a reconnu qu’il était difficile de livrer un pronostic précis.

« Il est difficile de désigner clairement le vainqueur. Je pense que Makhachev s’imposera aux points. Je dis cela parce qu’Islam sait mieux contrôler le combat qu’Ian », a déclaré Aspinall.

Ainsi, le champion anglais estime plus probable une victoire de Makhachev aux points après avoir conservé l’avantage pendant cinq rounds qu’un succès avant la limite.

Pourquoi Aspinall donne-t-il l’avantage à Islam ?

L’argument principal d’Aspinall est la capacité de Makhachev à contrôler le combat.

Islam cherche à limiter les points forts de son adversaire en l’amenant au sol, en prenant une position favorable et en imposant son rythme.

Aspinall souligne que cette qualité pourrait justement donner à Makhachev un avantage contre Garry.

Cependant, il ne présente pas son pronostic comme une vérité absolue.

« Garry opposera une forte résistance »

La deuxième déclaration d’Aspinall ajoute encore de l’intrigue à ce combat.

« Même si je ne suis pas sûr à 100 % de mon pronostic, je pense qu’en poids mi-moyens, Garry peut opposer une forte résistance à Islam », a-t-il déclaré.

Cette analyse comporte un élément important : même s’il considère Makhachev comme le favori, Aspinall ne sous-estime pas les chances de Garry.

Si Ian parvient à défendre les tentatives d’amenée au sol de Makhachev et à maintenir le combat debout, le scénario du duel pourrait changer complètement.

Le contrôle pour Makhachev, la distance pour Garry

L’opposition des styles devrait être l’un des principaux enjeux du combat vedette de l’UFC 330.

Pour Makhachev, il pourrait être essentiel d’empêcher son adversaire de se déplacer librement dans l’octogone et de s’appuyer sur la lutte. Garry cherchera probablement au contraire à maintenir la distance, à rester mobile et à échanger debout.

C’est pourquoi, comme l’a déclaré Aspinall, il est difficile de désigner le vainqueur avec une certitude absolue avant le combat.

Une erreur, une amenée au sol réussie ou, au contraire, une frappe précise et inattendue peut changer le cours de tout le combat.

La réponse sera connue le 16 août

Le duel entre Makhachev et Garry est prévu le 16 août à Las Vegas .

Pour l’instant, Aspinall fait davantage confiance à l’expérience d’Islam et à sa maîtrise du contrôle du combat. Mais il s’attend lui-même à ce que Garry oppose une sérieuse résistance.

La question principale reste donc ouverte avant le combat vedette de l’UFC 330 : Makhachev imposera-t-il une nouvelle fois son style à son adversaire ou Garry trouvera-t-il le moyen de déjouer son plan ?

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