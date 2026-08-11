Matty Cash : Aston Villa prêt à remporter la Supercoupe de l’UEFA

Le défenseur d’Aston Villa, Matty Cash, s’est dit prêt à disputer la Supercoupe de l’UEFA face au PSG, afin de conclure de manière méritée le travail accompli par son équipe la saison dernière. Cette rencontre, qui se déroulera à la Red Bull Arena de Leipzig, en Allemagne, devrait constituer un nouveau défi majeur pour le club sur la scène européenne. Les Villans comptent donner le meilleur d’eux-mêmes face au club parisien, vainqueur de la Ligue des champions. Goal.com rapporte cela.

Selon ixbt.com et le site officiel du club, Aston Villa a remporté la Ligue Europa la saison dernière en battant Fribourg 3-0. Il s’agissait du premier trophée européen du club en 44 ans. De son côté, le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions et conservé sa domination nationale en battant Arsenal aux tirs au but lors de la finale décisive disputée en mai.

La Supercoupe, le grand trophée de fin de saison

Selon le défenseur polonais Matty Cash, la Supercoupe de l’UEFA représente l’occasion idéale de couronner l’immense travail et les succès de l’équipe au cours de la saison passée. Il a expliqué que l’entraîneur Unai Emery avait accordé une attention particulière à cet objectif et souligné que, malgré la fin de la saison, un trophée important restait encore à conquérir.

Matty Cash a salué le niveau de son adversaire, qualifiant le club parisien de meilleure équipe du monde actuellement. Selon lui, les deux équipes s’étaient déjà affrontées en quarts de finale de la Ligue des champions, où le PSG s’était imposé 5-4 sur l’ensemble des deux matches. Malgré cela, les joueurs de Villa sont prêts à offrir une opposition à la hauteur de l’enjeu.

Unai Emery a instauré une mentalité de gagnant

L’influence d’Unai Emery et l’esprit conquérant de l’équipe

Sous la direction d’Unai Emery, Aston Villa s’est régulièrement classé parmi les quatre, cinq ou six meilleures équipes de Premier League ces dernières années. Matty Cash a particulièrement souligné que, depuis l’arrivée du technicien espagnol, celui-ci avait profondément inculqué aux joueurs ce que signifie gagner et ce qu’il faut accomplir pour y parvenir. Emery, pour sa part, avait perdu ses trois précédentes finales de Supercoupe avec Séville et Villarreal.

Cette confrontation revêt une importance historique pour Aston Villa, qui disputera la Supercoupe de l’UEFA pour la deuxième fois de son histoire. Chaque minute de la rencontre et chaque occasion pourraient permettre au club de décrocher un nouveau trophée majeur, ce qui nourrit une motivation particulière chez les joueurs.