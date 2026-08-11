En Chine, des fraudeurs ont remplacé des RTX 5080 par des RTX 3060

Deux individus ont été arrêtés à Wuhan, en Chine, pour avoir volé des composants coûteux dans des hôtels e-sport équipés de PC gaming hautes performances. Selon ixbt.com, ils avaient mis en place un stratagème consistant à remplacer les cartes graphiques les plus récentes et puissantes par d’anciens modèles économiques. À ce sujet, Ixbt.com rapporte ce qui suit.

Il s’est avéré que les suspects avaient réservé à plusieurs reprises des chambres d’hôtel équipées de puissants PC gaming. Sous prétexte de jouer ou de se détendre, ils ouvraient les boîtiers et remplaçaient les cartes graphiques modernes NVIDIA RTX 5080 par des modèles RTX 3060 moins chers, achetés à l’avance. Fait intéressant, la RTX 3060 offrant encore des performances acceptables, il était difficile de détecter immédiatement la fraude.

Le démantèlement du stratagème criminel

L’acte illégal a été découvert grâce à la vigilance du personnel de l’hôtel. Un employé a remarqué des traces de dévissage autour des vis de deux boîtiers PC. Une enquête interne a alors été menée immédiatement, révélant que les composants d’origine, plus coûteux, avaient disparu et avaient été remplacés par d’anciens modèles.

Selon des spécialistes, le prix d’une seule carte graphique RTX 5080 représentait plus de la moitié de la valeur de l’ensemble du PC gaming. Chaque remplacement causait donc un préjudice financier très important à la direction de l’hôtel. La valeur totale du matériel volé s’élevait à environ 80 000 yuans.

Les actions de la police et les conséquences judiciaires

Après le signalement de la direction de l’hôtel, les forces de l’ordre ont lancé des opérations de recherche. L’identité des suspects a rapidement été établie grâce aux données d’enregistrement de l’hôtel. La police les a arrêtés dans le quartier informatique de Guangbutun.

Lors de leur interrogatoire, les deux hommes ont entièrement reconnu les faits et déclaré avoir commis ce type de délit à quatre reprises au total dans plusieurs hôtels e-sport de Wuhan depuis juillet de cette année. Les deux suspects sont actuellement placés en détention et l’enquête se poursuit.