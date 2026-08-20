JD.com ouvre à Pékin un café robotisé ouvert 24 heures sur 24

JD.com La société JD.com a ouvert à Pékin un café ouvert 24 heures sur 24, baptisé 7Fresh Coffee, où les visiteurs sont servis par un robot. C’est ce qu’a rapporté le journal Global Times.

Selon le journal, un robot anthropomorphe intelligent portant une veste et des écouteurs travaille 24 heures sur 24 au centre commercial Galaxy SOHO de Pékin et peut préparer 202 cafés par heure. L’établissement serait le premier café entièrement automatisé au monde ouvert 24 heures sur 24. Il a ouvert ses portes aux clients le 16 août.

Le robot réalise seul toutes les étapes de préparation du café : moudre les grains, extraire l’espresso, mélanger la boisson, la verser et la servir au client. L’ensemble du processus est entièrement automatisé.

La préparation d’une boisson ne prend que 20 à 30 secondes. La ligne de production peut traiter simultanément 7 à 8 commandes. Selon les informations disponibles, le robot a immédiatement attiré l’attention des visiteurs du centre commercial et entraîné un flux continu de commandes au café.

Outre le café, 7Fresh Coffee propose diverses boissons, notamment de l’eau gazeuse, du thé et des jus probiotiques. Le café prévoit également d’introduire à l’avenir une fonction d’intelligence artificielle fournissant des recommandations personnalisées sur la consommation de caféine, en tenant compte de l’état de santé des consommateurs.

Pour le moment, les clients peuvent choisir eux-mêmes avec une grande précision le niveau de sucre et l’intensité de leur boisson lors du processus de commande.