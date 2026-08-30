Une mère voulait donner une leçon à son fils, mais son plan s'est retourné contre elle

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Une mère voulait donner une leçon à son fils, mais son plan s'est retourné contre elle

Une femme nommée Deng, vivant dans la province chinoise du Zhejiang, a décidé de montrer à son fils Shen, âgé de 17 ans, dont les notes et l'intérêt pour les études déclinaient, qu'il n'est pas facile de gagner sa vie. C'est ce qu'a rapporté le South China Morning Post.

Selon l'histoire rapportée en septembre 2024, la mère tenait depuis plus de trois ans un stand de rue dans la ville de Jiaxing, vendant du poulet frit et divers en-cas. Elle a voulu impliquer son fils dans ce travail pour qu'il ressente la dureté du labeur.

À l'époque, Shen étudiait dans une école de cuisine et de formation professionnelle. Comme ses résultats scolaires avaient chuté, sa mère lui a proposé d'essayer de vendre. L'objectif de Deng était de lui faire comprendre la difficulté de gagner de l'argent et de l'encourager à prendre ses études plus au sérieux.

Cependant, le plan de la mère a eu un résultat inattendu. Au lieu d'avoir peur du travail, Shen s'est rapidement adapté à la vente, apprenant à gérer les clients et à préparer les plats. Il a installé l'équipement nécessaire sur son vélo électrique pour créer un point de vente mobile.

Un stand de nourriture mobile avec des photos de divers plats frits et des inscriptions en chinois.

Le jeune homme commençait à préparer les produits chaque jour à 09h00, se rendait sur son lieu de vente vers 16h00 et travaillait jusqu'à tard dans la nuit. Il rentrait souvent chez lui à 03h00 du matin, parcourant environ 13 kilomètres pour atteindre son emplacement.

En conséquence, Shen a gagné 10 000 yuans, soit environ 1 400 dollars, en seulement 10 jours. Outre son travail acharné, le soutien des clients fidèles a également joué un rôle important dans sa réussite.

De manière inattendue, ce résultat a encore plus diminué l'intérêt du jeune homme pour les études. Il a décidé d'abandonner l'école pour se consacrer au commerce. Bien que sa mère ait tenté de le convaincre de poursuivre ses études, Shen est resté ferme dans son choix.

Sa mère a finalement décidé de soutenir son choix plutôt que de le forcer. Selon Deng, le plus important est que son enfant soit en bonne santé, heureux et qu'il ne fasse rien d'illégal.

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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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