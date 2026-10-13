Un robot soupçonné d'agression sexuelle sur une jeune fille de 16 ans en Allemagne

·10·Monde
Un robot soupçonné d'agression sexuelle sur une jeune fille de 16 ans en Allemagne

À Cologne, en Allemagne, un incident impliquant une agression sexuelle présumée sur une jeune fille de 16 ans a déclenché une enquête policière. Selon le journal Bild, un robot d'environ 1,2 mètre de haut serait impliqué dans l'affaire.

Selon les informations, l'incident s'est produit dans la nuit du 11 octobre près d'un restaurant du centre-ville. La jeune fille était accompagnée de deux amies. Le robot s'est approché d'elle, l'a touchée au niveau des fesses et a effectué des gestes à caractère sexuel.

D'après les premières constatations, le propriétaire du robot, âgé de 16 ans, et une connaissance de 19 ans auraient filmé la scène. Ils auraient commenté les actions du robot et diffusé l'incident en direct sur les réseaux sociaux.

Après l'appel à la police, les forces de l'ordre ont identifié les personnes impliquées. Le robot a été retrouvé caché dans le coffre d'une voiture.

La police a saisi le robot ainsi que deux téléphones portables appartenant aux suspects. Les enquêteurs cherchent actuellement à déterminer comment l'appareil était contrôlé, si ses mouvements étaient intentionnels et étudient tous les détails de l'incident.

Une enquête pour agression sexuelle a été ouverte. Les conclusions sur les responsabilités liées aux actions du robot ne sont pas encore connues.

CologneRobotAgression SexuellePolice de CologneAllemagne
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Honor présente le premier smartphone-robot au monde : les capacités du nouvel appareilHonor présente le premier smartphone-robot au monde : les capacités du nouvel appareil26 juillet 11:58Est-il temps d'abandonner les enceintes intelligentes ? Nubia présente iMoochi, le robot de compagnie qui comprend les émotionsEst-il temps d'abandonner les enceintes intelligentes ? Nubia présente iMoochi, le robot de compagnie qui comprend les émotions19 juillet 14:55Cuktech présente un nouvel exosquelette robotique pour les amateurs de plein airCuktech présente un nouvel exosquelette robotique pour les amateurs de plein air30 juin 06:28TerraMow X AWD : un mini-tank intelligent avec processeur 28 cœurs pour le jardinTerraMow X AWD : un mini-tank intelligent avec processeur 28 cœurs pour le jardin19 juin 09:20Le Robot Humanoïde De Xiaomi Prend Un Selfie En Contrôlant Le Smartphone D'Une MainLe Robot Humanoïde De Xiaomi Prend Un Selfie En Contrôlant Le Smartphone D'Une Main8 juin 12:55Le Bayern devient le principal candidat pour recruter Said El MalaniLe Bayern devient le principal candidat pour recruter Said El Malani27 avril 12:14
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques