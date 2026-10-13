Un robot soupçonné d'agression sexuelle sur une jeune fille de 16 ans en Allemagne

À Cologne, en Allemagne, un incident impliquant une agression sexuelle présumée sur une jeune fille de 16 ans a déclenché une enquête policière. Selon le journal Bild, un robot d'environ 1,2 mètre de haut serait impliqué dans l'affaire.

Selon les informations, l'incident s'est produit dans la nuit du 11 octobre près d'un restaurant du centre-ville. La jeune fille était accompagnée de deux amies. Le robot s'est approché d'elle, l'a touchée au niveau des fesses et a effectué des gestes à caractère sexuel.

D'après les premières constatations, le propriétaire du robot, âgé de 16 ans, et une connaissance de 19 ans auraient filmé la scène. Ils auraient commenté les actions du robot et diffusé l'incident en direct sur les réseaux sociaux.

Après l'appel à la police, les forces de l'ordre ont identifié les personnes impliquées. Le robot a été retrouvé caché dans le coffre d'une voiture.

La police a saisi le robot ainsi que deux téléphones portables appartenant aux suspects. Les enquêteurs cherchent actuellement à déterminer comment l'appareil était contrôlé, si ses mouvements étaient intentionnels et étudient tous les détails de l'incident.

Une enquête pour agression sexuelle a été ouverte. Les conclusions sur les responsabilités liées aux actions du robot ne sont pas encore connues.