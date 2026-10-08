Les conditions d'entrée en Égypte pourraient se durcir pour les citoyens ouzbeks

À l'approche des vacances d'automne et de la saison touristique, des informations importantes circulent concernant les conditions de voyage vers l'Égypte, l'une des destinations les plus populaires. Selon des données officieuses provenant de voyagistes récepteurs, à partir du 1er novembre la question de l'introduction de nouvelles exigences d'entrée pour les citoyens d'Ouzbékistan et des pays voisins est à l'étude.

Bien que ces informations ne soient pour l'instant qu'au stade de discussions et de suppositions, et qu'aucune décision finale ou circulaire n'ait été publiée par les autorités égyptiennes, elles suscitent un vif intérêt sur le marché touristique.

Quelles sont les exigences supplémentaires attendues ?

Les principales restrictions et exigences discutées de manière informelle et susceptibles d'être mises en œuvre sont les suivantes :

Autorisation des services de sécurité : Procédure d'obtention d'un contrôle préalable et d'un accord officiel des autorités de sécurité égyptiennes avant le voyage ;

Limite d'âge : Possibilité de restrictions pour les citoyens âgés de 16 à 40 ans voyageant seuls sans accompagnement de proches parents ;

Garantie financière : Exigence de documents prouvant la solvabilité financière pendant le séjour (relevé bancaire ou fonds suffisants en espèces).

Situation actuelle : Aucun document officiel, informations non confirmées

Aucune procédure officielle n'est entrée en vigueur concernant ces changements :

Statut informel : Pour l'instant, il s'agit d'une initiative discutée uniquement au niveau des tour-opérateurs locaux, non confirmée officiellement par les ministères et corps diplomatiques égyptiens ;

Valeur juridique : Il n'existe aucune circulaire ou document normatif officiel ; les procédures actuelles de visa et d'entrée restent inchangées.

Recommandation importante des agences de voyage : Ne vous précipitez pas pour acheter des billets non remboursables

Dans ce contexte d'incertitude, les agences de voyage et les experts du secteur recommandent à nos compatriotes de prendre des mesures de précaution :

Suivi de l'information : Il est conseillé aux citoyens planifiant un voyage de suivre attentivement uniquement les sources officielles et les déclarations du ministère des Affaires étrangères ;

Mesure de prudence : Il est recommandé de s'abstenir d'acheter en urgence des billets d'avion non remboursables et des réservations d'hôtel tant que la situation n'est pas totalement clarifiée.

Dès que le gouvernement égyptien ou les autorités diplomatiques ouzbèkes compétentes fourniront des commentaires officiels sur cette question, les règles exactes d'entrée devraient être pleinement clarifiées.