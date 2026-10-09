L'Égypte annonce de nouvelles règles de visa, des limites d'âge et des exigences en espèces pour les Ouzbeks

L'ambassade de la République d'Ouzbékistan au Caire a émis un avertissement important et urgent pour nos compatriotes prévoyant de se rendre en République arabe d'Égypte. Conformément aux informations officielles reçues par les canaux diplomatiques, à partir de 1er novembre les procédures d'entrée en Égypte pour les citoyens ouzbeks changeront radicalement et seront considérablement durcies.

Selon les nouvelles exigences, la pratique consistant à obtenir un visa à l'aéroport est limitée, et des critères stricts concernant l'âge, la situation familiale et la solvabilité financière des citoyens entrent en vigueur.

Changement majeur : Procédure de visa et de voyage organisé

Selon le nouveau règlement présenté par l'ambassade, les voyageurs doivent remplir les conditions suivantes à l'avance :

Obligation d'obtenir un visa à l'avance : Le visa d'entrée en Égypte doit désormais être traité par les missions diplomatiques (consulats) égyptiennes compétentes avant le début du voyage, et non plus à l'arrivée dans le pays ;

Tours-opérateurs officiels uniquement : Il a été établi que les voyages touristiques et les forfaits touristiques ne peuvent être effectués que par des tours-opérateurs agréés et certifiés ;

Interdiction de changer de type de visa : Une fois sur le territoire égyptien, il est strictement interdit de convertir un visa touristique en d'autres catégories (par exemple, travail, études ou résidence).

Âge et restrictions familiales : Qui peut accompagner les moins de 40 ans ?

Le nouveau règlement concernant la limite d'âge suscite le plus de discussions :

Interdiction de voyager seul : Les citoyens de moins de 40 ans ne peuvent pas se rendre en Égypte seuls ou avec des amis — ils ne peuvent entrer dans le pays qu'accompagnés de membres proches de leur famille (parents, conjoint légal ou enfants) ;

Citoyens de plus de 40 ans : Le droit de voyager de manière indépendante et individuelle est maintenu pour les passagers dépassant cet âge.

Exigences financières : Combien d'argent liquide faut-il avoir sur soi ?

Le service des frontières égyptien contrôlera directement la solvabilité financière de chaque citoyen ouzbek entrant dans le pays :

Pour les familles (groupe de moins de 40 ans) : Il est exigé que la famille dispose d'au moins 5 000 dollars américains en espèces sur elle ;

Pour les voyageurs indépendants (plus de 40 ans) : Le citoyen voyageant seul doit avoir sur lui au moins 3 000 dollars américains en espèces ;

Risque de déportation : Les passagers qui ne présentent pas les documents requis ou qui ne répondent pas aux exigences financières lors du passage de la frontière peuvent être refoulés et immédiatement déportés aux frais de la compagnie aérienne qui les a transportés.

L'ambassade d'Ouzbékistan en Égypte recommande aux voyageurs, pèlerins et citoyens prévoyant des vacances de prendre en compte ces exigences strictes entrant en vigueur le 1er novembre afin d'éviter des pertes financières inutiles et des problèmes à la frontière.