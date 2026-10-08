Une grand-mère de 61 ans bat le record du monde de gainage avec 5 heures de planche (vidéo)

Que les capacités humaines n'ont pas de limites, c'est ce que l'athlète canadienne Donna Jean Wilde a prouvé au monde entier une fois de plus. Âgée de 61 ans, mère de 5 enfants et grand-mère de 12 petits-enfants, elle a maintenu l'un des exercices statiques les plus difficiles, la « planche », pendant 5 heures établissant ainsi un nouveau record du monde époustouflant.

Avec ce résultat, l'athlète a non seulement battu son propre record, mais a également porté le record féminin vers de nouveaux sommets, stupéfiant les réseaux sociaux et la communauté sportive.

Une volonté de fer et des performances records

Ce résultat historique de Donna Jean Wilde a été officiellement enregistré sous les yeux de centaines de spectateurs et de juges :

Près de 5 heures d'endurance ininterrompue : L'athlète a terminé le temps imparti jusqu'à la barre des 5 heures avec une technique parfaite, en appui sur les coudes ;

Elle bat son propre record : Donna détenait déjà le record du monde féminin de planche et a cette fois-ci encore amélioré sa performance ;

Inégalée également en pompes : Elle excelle non seulement dans les exercices statiques mais aussi dynamiques — l'athlète est également détentrice du record du monde de pompes en une heure, ayant réalisé 1 575 répétitions en 60 minutes.

La clé du succès : un immense soutien familial

Derrière cette grande stabilité physique de notre héroïne se cache le soutien sincère de sa grande famille unie :

Des petits-enfants dans les tribunes : Les 5 enfants et 12 petits-enfants de Donna l'ont soutenue sans relâche depuis les tribunes durant toutes les minutes de l'épreuve, lui insufflant l'esprit de victoire ;

Un exemple pour la jeune génération : L'athlète souligne que son objectif est de montrer aux jeunes que le mode de vie sain, la discipline quotidienne et la volonté permettent d'atteindre des sommets à tout âge.

Cet exploit de Donna Jean Wilde a démontré une fois de plus que le potentiel du corps humain ne se définit pas par l'âge sur le passeport, mais par le travail et la détermination.