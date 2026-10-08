La maison d'une blogueuse qui exhibait sa richesse sur Internet a été cambriolée

En Inde, la maison d'une femme qui aimait montrer ses bijoux et ses objets de valeur sur les réseaux sociaux a été cambriolée. À la suite de l'incident, de nombreux objets de valeur, dont des bijoux et de l'argent liquide, ont été dérobés.

Rachna Gurjar est une influenceuse indienne devenue célèbre sur YouTube et d'autres réseaux sociaux pour avoir exhibé son argent liquide, son or et ses bijoux. Récemment, elle a perdu ses précieux bijoux et d'autres richesses à cause de cambrioleurs qui se sont introduits chez elle.

Il a été rapporté que l'incident s'est produit pendant la nuit, alors que Gurjar et les membres de sa famille dormaient dans leur maison située dans le district de Shivpuri, dans l'État du Madhya Pradesh.

Un groupe d'inconnus a coupé la clôture autour de la propriété et est entré dans la cour. Ensuite, ils sont entrés dans la maison et ont verrouillé de l'extérieur la porte de la chambre où dormait la famille.

L'influenceuse a déclaré qu'elle et son mari, vers 04h00 ont senti que quelque chose n'allait pas. L'un d'eux s'est réveillé et a remarqué que la porte de la chambre était fermée. Ils ont essayé d'ouvrir la porte, mais en voyant qu'elle était verrouillée, ils se sont inquiétés. Ils ont alors appelé des proches vivant dans la maison voisine pour leur dire qu'ils étaient enfermés à l'intérieur.

Finalement, Rachna et son mari ont réussi à sortir de la chambre et ont découvert que la maison avait été cambriolée. Les lieux de rangement ont été fouillés, les bijoux et l'argent liquide ont disparu. Même une boîte de boisson énergisante a été emportée par les voleurs.

Rachna Gurjar a indiqué que la valeur totale des objets volés 8 à 10 lakhs de roupies, soit environ 8 000 à 10 500 dollars.

« Ils nous ont enfermés dans la chambre, puis ont commis le vol. Ils ont emporté de l'or, des bijoux en argent, de l'argent liquide et une boîte de boisson énergisante. Leur valeur totale était d'environ 8 à 10 lakhs de roupies. Ils ont également modifié l'angle des caméras de vidéosurveillance pour que leurs visages ne soient pas filmés. Ils ont probablement utilisé un lathi, un bâton en bambou, pour le faire », a déclaré Gurjar.

Les autorités chargées de l'application des lois ont ouvert une enquête sur l'incident. L'identité des suspects n'a pas encore été établie.

L'une des pistes principales des enquêteurs concerne l'activité de Rachna Gurjar sur les réseaux sociaux. L'influenceuse a récemment filmé des vidéos à l'intérieur de sa maison, montrant des bijoux et des liasses d'argent. Elle compte près de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux.

La police suppose que ce sont précisément ces publications et vidéos qui ont attiré l'attention des cambrioleurs et pourraient avoir conduit au ciblage de sa maison.

Actuellement, la police tente d'identifier les individus masqués capturés par les caméras de surveillance de Rachna. L'incident a suscité des débats animés parmi les internautes sur la sécurité liée à l'exposition de sa richesse, de ses objets de valeur et de ses conditions de vie sur les réseaux sociaux.