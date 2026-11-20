Fiona, un hippopotame mondialement connu, est décédé au zoo de Cincinnati, aux États-Unis. Sa mort a été causée par l'ingestion accidentelle d'un couvre-chef tombé dans son enclos. Les vétérinaires ont tenté à plusieurs reprises de lui sauver la vie, mais tous leurs efforts ont été vains. C'est ce qu'a annoncé l'administration du zoo de Cincinnati.

Il a été rapporté que Fiona avait accidentellement avalé un chapeau tombé dans son habitat la semaine dernière. Informés de la situation, les vétérinaires ont tenté à plusieurs reprises d'extraire l'objet resté coincé dans son organisme. Parallèlement, des soins médicaux nécessaires ont été prodigués pour améliorer l'état de l'hippopotame et tenter de le sauver.

Cependant, malgré tous les efforts des médecins, il n'a pas été possible de sauver Fiona. Les représentants du zoo ont déclaré que cette perte était très difficile à supporter pour eux.

Le directeur du zoo, Dave Jenike, a souligné que personne ne s'attendait à ce que la vie de Fiona se termine ainsi. Il a ajouté que le personnel, qui s'occupait de l'hippopotame depuis de nombreuses années, a tout mis en œuvre pour le sauver et a pris toutes les mesures possibles.

Fiona aurait dû avoir 10 ans en janvier prochain. Elle est née en 2017, bien avant le terme, extrêmement petite et fragile. Au début, sa survie était gravement menacée et les vétérinaires se sont battus longtemps pour la maintenir en vie.

Plus tard, l'histoire de la lutte pour la vie de Fiona s'est largement répandue, attirant l'attention de millions de personnes non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Son évolution, passant d'un bébé faible à un hippopotame en bonne santé, est devenue un événement inoubliable pour beaucoup. C'est ainsi que Fiona est devenue l'un des animaux les plus célèbres et les plus aimés du zoo.

L'administration du zoo a déclaré que la mort de Fiona était une grande perte, tant pour le personnel qui s'occupait d'elle que pour les millions de personnes qui suivaient sa vie et l'aimaient.

Fiona, dont la survie était autrefois incertaine, avait fini par conquérir des millions de fans à travers le monde. Sa mort prématurée a laissé une profonde tristesse dans le cœur de l'équipe du zoo et de nombreuses personnes.