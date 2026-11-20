Fiona, l'hippopotame mondialement célèbre qui vivait au zoo de Cincinnati aux États-Unis, est décédée. La semaine dernière, elle avait accidentellement avalé un bonnet en tricot tombé dans son enclos. Tous les efforts des vétérinaires pour la sauver ont été vains, a annoncé l'administration du zoo.

Il est précisé que les spécialistes ont tenté à plusieurs reprises d'extraire le bonnet de l'organisme de l'hippopotame. Fiona était sous surveillance vétérinaire 24 heures sur 24 et a reçu les soins médicaux nécessaires. Malgré cela, son état ne s'est pas amélioré.

Le directeur du zoo, Dave Jenike, a déclaré que la mort de Fiona était une perte inattendue pour eux. Il a souligné que le personnel qui s'occupait de l'animal avait fait tout son possible pour le sauver.

Fiona aurait dû avoir 10 ans en janvier 2027. Elle est née en 2017 avec six semaines d'avance, très petite et fragile. À la naissance, elle ne pesait que 11,3 kilogrammes. Les vétérinaires et le personnel du zoo se sont battus longtemps pour lui sauver la vie.

Plus tard, l'histoire de la lutte de Fiona pour survivre s'est répandue dans le monde entier via Internet. Elle a gagné l'affection de millions de personnes et est devenue l'un des animaux les plus célèbres du zoo de Cincinnati.

Les représentants du zoo ont déclaré que la mort de Fiona était une lourde perte pour le personnel qui l'a soignée et pour ses fans du monde entier.