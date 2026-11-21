Une vidéo montrant un couple en train de dîner autour d'une table suspendue au-dessus d'un précipice est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les images de ce rendez-vous insolite ont suscité l'étonnement des internautes.

Dans la vidéo, on peut voir un homme en costume noir et une femme en robe blanche assis autour d'une table fixée à des câbles métalliques. La table est garnie de divers plats et boissons. Le couple mange et discute en hauteur, face à un paysage de montagnes et de verdure.

Il s'avère que cette vidéo d'un rendez-vous inhabituel a circulé sur Instagram en mars 2024. Cependant, il n'existe aucune information fiable sur le lieu exact du tournage. Certains médias étrangers ont décrit cette scène comme un rendez-vous romantique organisé ou une séance photo.

Des observateurs présents sur place ont été filmés en train d'immortaliser la scène avec leurs téléphones portables.

La vidéo a suscité des avis partagés sur les réseaux sociaux. Si certains ont qualifié ce rendez-vous d'expérience romantique et inoubliable, d'autres ont souligné les problèmes de sécurité liés à la hauteur.