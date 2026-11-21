En Corée du Sud, une méthode inhabituelle a été utilisée pour identifier les candidats qui n'ont pas remis leur téléphone et l'ont gardé sur eux pendant l'examen d'entrée à l'université. Le gouvernement a envoyé trois alertes d'urgence dans tout le pays, provoquant la sonnerie bruyante des téléphones.

Selon la chaîne SBS, les signaux envoyés lors de l'examen national d'entrée à l'université (CSAT), le 19 novembre 2026, ont fait sonner les téléphones à plein volume pendant 10,5 secondes, même lorsqu'ils étaient en mode silencieux.

La première alerte a été envoyée à 08h30, 10 minutes avant le début de la première épreuve. Ce signal a permis d'identifier 31 candidats qui avaient dissimulé des téléphones et d'autres appareils dans les centres d'examen.

Les signaux suivants ont été envoyés à 14h21 et 14h57. Au total, 49 candidats ont été pris avec des téléphones non déclarés suite à ces trois alertes. Certains téléphones ont sonné dans les salles d'examen, d'autres dans des sacs laissés dans les couloirs.

Il est à noter que, en Corée du Sud, 551 864 personnes se sont inscrites pour participer à l'examen de cette année. Selon le règlement, il est interdit d'introduire des smartphones et autres appareils électroniques dans la salle d'examen. Même si le téléphone n'est pas utilisé, le garder sur soi constitue une infraction entraînant l'annulation des résultats.

Le renforcement des mesures de contrôle cette année fait suite à la détection, lors d'examens précédents, de caméras cachées, de smartphones et de tricheries assistées par intelligence artificielle. C'est pourquoi, pendant l'examen, non seulement les téléphones, mais aussi les lunettes et les boutons des vêtements ont été contrôlés pour détecter d'éventuels dispositifs cachés.

Les autorités ont déclaré qu'elles mèneraient des enquêtes supplémentaires sur les cas identifiés et prendraient les mesures appropriées en fonction de la gravité de l'infraction.