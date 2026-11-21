Un Airbus A320 transportant des membres de la délégation gouvernementale du Qatar a été contraint d'effectuer un atterrissage inhabituel à Berne, en Suisse, en raison de vents latéraux violents. Une vidéo montrant l'avion semblant voler de côté est devenue virale sur les réseaux sociaux, rapporte People.

L'incident s'est produit le 17 novembre à l'aéroport de Belp, près de Berne. Il est précisé que l'avion provenait de Doha, la capitale du Qatar. Au moment de l'atterrissage, la vitesse du vent atteignait 65 kilomètres par heure.

Le vent latéral violent risquait de déporter l'avion hors de la piste. Pour cette raison, les pilotes ont utilisé une technique d'atterrissage appelée « crabe » (crab landing).