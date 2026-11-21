L'avion de la délégation du Qatar atterrit de côté en Suisse à cause de vents violents (vidéo)
Un Airbus A320 transportant des membres de la délégation gouvernementale du Qatar a été contraint d'effectuer un atterrissage inhabituel à Berne, en Suisse, en raison de vents latéraux violents. Une vidéo montrant l'avion semblant voler de côté est devenue virale sur les réseaux sociaux, rapporte People.
L'incident s'est produit le 17 novembre à l'aéroport de Belp, près de Berne. Il est précisé que l'avion provenait de Doha, la capitale du Qatar. Au moment de l'atterrissage, la vitesse du vent atteignait 65 kilomètres par heure.
Le vent latéral violent risquait de déporter l'avion hors de la piste. Pour cette raison, les pilotes ont utilisé une technique d'atterrissage appelée « crabe » (crab landing).
Dans cette manœuvre, les pilotes dirigent le nez de l'avion vers la direction du vent. Juste avant de toucher le sol, ils alignent l'appareil avec la piste. En conséquence, l'avion semble se déplacer de côté.
Matthias Henny, un passionné d'aviation qui a filmé la scène, a déclaré qu'en raison de la force du vent, il pensait que les pilotes annuleraient l'atterrissage pour effectuer une remise de gaz. Néanmoins, l'avion a atterri avec succès.
Il convient de noter que l'émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, ne se trouvait pas à bord de cet avion. Sa visite d'État dans le pays était prévue pour les 18 et 19 novembre, et l'émir s'est rendu en Suisse séparément.
Les images de l'atterrissage de l'avion de la délégation qatarie dans des conditions météorologiques difficiles ont attiré l'attention des internautes.
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