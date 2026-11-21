Dans le cadre de la 28e journée de la Superliga d'Ouzbékistan, le Nasaf a battu le Mash’al 2-0 à domicile. Les joueurs de Qarshi ont assuré leur victoire en fin de match : Yusuf Otubanjo a ouvert le score à la 78e minute, et Adenis Shala a scellé le résultat à la 90+3e minute. Ce succès permet au Nasaf de remonter à la 4e place du classement.

Lors du match à Qarshi, les hôtes ont dû attendre longtemps pour percer la défense adverse. Le score est resté vierge pendant la majeure partie de la rencontre, jusqu'à ce que Yusuf Otubanjo donne l'avantage à son équipe à la 78e minute.

Dans le temps additionnel, Adenis Shala a de nouveau trouvé le chemin des filets pour le Mash’al, consolidant la victoire du Nasaf. Ainsi, le club de Qarshi empoche trois points précieux.