Nasaf bat Mash’al et grimpe à la 4e place de la Superliga
Dans le cadre de la 28e journée de la Superliga d'Ouzbékistan, le Nasaf a battu le Mash’al 2-0 à domicile. Les joueurs de Qarshi ont assuré leur victoire en fin de match : Yusuf Otubanjo a ouvert le score à la 78e minute, et Adenis Shala a scellé le résultat à la 90+3e minute. Ce succès permet au Nasaf de remonter à la 4e place du classement.
Lors du match à Qarshi, les hôtes ont dû attendre longtemps pour percer la défense adverse. Le score est resté vierge pendant la majeure partie de la rencontre, jusqu'à ce que Yusuf Otubanjo donne l'avantage à son équipe à la 78e minute.
Dans le temps additionnel, Adenis Shala a de nouveau trouvé le chemin des filets pour le Mash’al, consolidant la victoire du Nasaf. Ainsi, le club de Qarshi empoche trois points précieux.
Le Nasaf monte à la quatrième place du classement
Après cette victoire, le Nasaf totalise 48 points. Les joueurs de Qarshi grimpent à la 4e place du classement de la Superliga.
Le Mash’al reste à la dernière place avec 5 points. La relégation du club de Muborak de la Superliga était déjà actée.
Statistiques du match Nasaf — Mash’al
Superliga, 28e journée
Nasaf — Mash’al — 2-0
Buts: Yusuf Otubanjo (78e), Adenis Shala (90+3e).
Avertissements: Rustamov (56e), Ifeani (81e).
Nasaf : Ne’matov, Komilov (Murtazoyev, 46e), Davronov, G‘aybullayev, Gudushauri (Otubanjo, 46e), Rustamov (Eshmurodov, 79e), Rahmatov, Abdirahmatov (Abdunazarov, 79e), Muhitdinov, Shala, Abduxoliqov.
Mash’al : Rusanov, Boshnyak (Parmonqulov, 65e), Asqarov, To‘xtasinov, Ismoilov (Ko‘charov, 82e), Akramov, Rahimov, G‘anixonov (Tojiddinov, 12e), Ifeani (Jovliyev, 82e), Abduraimov, Murtozayev (Yarashev, 46e).
Les joueurs de Qarshi visent une fin de saison dans le haut du tableau
La victoire sur le Mash’al est une étape importante pour le Nasaf afin d'améliorer sa position au classement. Avec 48 points, l'équipe atteint la quatrième place.
Le club de Muborak est sur le point de conclure sa participation à la Superliga. Malgré la défaite lors de la 28e journée, ils restent en bas du tableau avec 5 points.
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