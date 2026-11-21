Une photo inédite de l'ancien guide suprême iranien Ali Khamenei avec sa petite-fille Zahra Mohammadi Golpayegani a été publiée. La photo a été diffusée le 20 novembre sur le site officiel de Khamenei à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance et a circulé sur les réseaux sociaux.

Selon les sources officielles iraniennes, Zahra est née le 18 décembre 2024. Elle est décédée à l'âge de 14 mois lors des frappes aériennes américaines et israéliennes sur l'Iran le 28 février 2026. Le bébé était né dans la famille de Bushra Khamenei, fille d'Ali Khamenei, et de Mohammad Javad Mohammadi Golpayegani.

Les canaux d'information officiels iraniens ont rapporté qu'Ali Khamenei et sa petite-fille sont morts ensemble dans les premiers jours de la guerre. La frappe a également visé la résidence du guide suprême à Téhéran. Il a été indiqué que la mère de Zahra est également décédée lors de cette attaque.

Il convient de noter que la mort de Zahra avait attiré l'attention du public en juillet 2026 lors des funérailles d'Ali Khamenei. À l'époque, le petit cercueil de la fillette, enveloppé dans le drapeau iranien, avait été exposé à la Grande Mossalla de Téhéran. Sa photo avait été placée à côté, et le cercueil avait été déposé près de celui d'Ali Khamenei. Ces images ont été largement diffusées dans les médias iraniens et internationaux.