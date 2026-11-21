Des scientifiques chinois ont réussi à reconstituer l'histoire de la formation d'un immense bassin d'impact situé sur la face cachée de la Lune. Les échantillons de sol et de roches rapportés sur Terre par la mission spatiale chinoise Chang'e-6 ont joué un rôle crucial. Ils ont aidé à déterminer comment l'une des plus grandes collisions spatiales de l'histoire lunaire s'est produite. C'est ce qu'a rapporté Naked Science.

Les chercheurs ont étudié les étapes de la formation du bassin Pôle Sud-Aitken. Ce bassin gigantesque est situé sur la face cachée de la Lune, invisible depuis la Terre, avec un diamètre d'environ 2 050 à 2 400 kilomètres et une profondeur atteignant 12 kilomètres. Il est considéré comme l'un des plus grands bassins d'impact du système solaire. Les scientifiques supposent que cette zone est apparue il y a des milliards d'années à la suite de l'impact d'un corps céleste massif sur la surface lunaire.

Qu'ont révélé les échantillons rapportés de la face cachée de la Lune ?

En 2024, la mission chinoise Chang'e-6 a rapporté sur Terre environ 1,9 kilogramme de sol et d'échantillons de roches provenant du cratère Apollo, situé dans cette zone du bassin. Il s'agit de la première mission de l'histoire à rapporter des échantillons matériels de la face cachée de la Lune.

Une équipe internationale de scientifiques dirigée par Yuqi Qian de l'Université de Hong Kong et Guochun Zhao a étudié en détail la composition des échantillons rapportés. Ils ont comparé les résultats obtenus avec les données de la mission Chang'e-4 et les observations effectuées depuis l'orbite lunaire.

Les analyses ont révélé que le sol de la zone étudiée est composé d'un mélange de lave solidifiée et de roches formées par d'anciennes collisions spatiales. Selon les calculs, les roches non liées à la lave locale représentent 40 à 50 % de la composition totale. La majeure partie est liée à l'impact majeur qui a causé la formation du cratère Chaffee S.

Trois collisions majeures identifiées dans l'histoire lunaire

Sur la base des données obtenues, les scientifiques ont mis en évidence trois événements spatiaux importants survenus il y a plusieurs milliards d'années.

Le premier événement majeur a eu lieu il y a environ 4,34 milliards d'années. À cette époque, un corps céleste géant a percuté la surface lunaire, formant le bassin Pôle Sud-Aitken.

Plus tard, il y a environ 4,2 milliards d'années, une autre collision majeure s'est produite à l'intérieur de cet immense bassin. Le bassin d'impact Apollo s'est ainsi formé.

Le troisième événement important a eu lieu il y a environ 3,87 milliards d'années. Cette collision spatiale a entraîné la formation du bassin Orientale. À la suite de cet impact, la zone étudiée a pu être recouverte par des dizaines de mètres de roches et d'autres débris.

Les chercheurs soulignent que ces données permettent de mieux comprendre l'histoire de la formation de l'un des plus grands bassins d'impact de la Lune et son évolution au fil des différentes époques.

Parallèlement, les scientifiques notent que l'histoire reconstituée repose pour l'instant sur des échantillons de sol, des observations satellitaires et des calculs scientifiques. Par conséquent, de nouveaux échantillons provenant d'autres zones du bassin pourraient aider à préciser davantage les conclusions existantes.