Manchester City lors de la 11e journée de Premier League à domicile Fulham avec 1:1 a fait match nul. Après la rencontre, le portail d'analyse statistique WhoScored a évalué la performance des joueurs sur le terrain.

Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Abdukodir Khusanov pour ce match 6,5 points a été noté. Ce score se situe dans la moyenne des notes des joueurs de Manchester City.

Notes des joueurs de Manchester City

Lors du match, la meilleure note côté « Citizens » a été obtenue par Anderson — 7,9 points. Les places suivantes Guéhi (6,8 points) ainsi que Phil Foden, Ndiaye et O'Riley (6,7 points chacun) ont été enregistrés.

Joueur Note WhoScored Anderson 7,9 Guéhi 6,8 Phil Foden 6,7 Ndiaye 6,7 O'Riley 6,7 Gianluigi Donnarumma 6,6 Jérémy Doku 6,6 Abdukodir Khusanov 6,5 Rayan Cherki 6,4 Rúben Dias 6,4 Erling Haaland 6,4 Joško Gvardiol 6,2

Classement et prochain match

À l'issue de la 11e journée, Manchester City compte 22 points et occupe la 3e place au classement de la Premier League.

Les « Citizens » disputeront leur prochain match le 24 novembre en Ligue des champions à domicile contre Naples .

Selon vous, dans quel état d'esprit Manchester City abordera-t-il le match de Ligue des champions contre Naples le 24 novembre après ce nul face à Fulham ? Laissez vos avis en commentaire !