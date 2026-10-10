Un vol « insolite » au Vietnam secoue les réseaux sociaux (vidéo)

·12·Monde
Un vol « insolite » au Vietnam secoue les réseaux sociaux (vidéo)

À Nha Trang, l'une des villes touristiques les plus célèbres du Vietnam, un crime à la fois drôle et surprenant, rare dans l'histoire criminelle, a eu lieu. Après avoir volé l'iPhone coûteux d'une touriste étrangère, le malfaiteur, incapable d'utiliser l'appareil, est revenu voir la victime le lendemain pour tenter de le déverrouiller.

Ce comportement du voleur, confronté au système de sécurité infaillible d'Apple, ainsi que les détails de l'incident, suscitent de vifs débats sur les réseaux sociaux.

L'obstacle Face ID et la seconde « attaque »

Les détails de ce vol inhabituel se sont déroulés comme suit :

  • Premier vol : Profitant de l'inattention d'une touriste dans un lieu de villégiature, le criminel a habilement dérobé son iPhone avant de prendre la fuite ;

  • Le problème du mot de passe et de Face ID : Le système Face ID (reconnaissance faciale) étant activé sur l'iPhone volé, le criminel n'a pu ni le vendre ni accéder aux données qu'il contenait ;

  • Un retour inattendu : Le lendemain, le voleur a retrouvé la victime dans la même zone, s'est approché d'elle et, dans le but de déverrouiller l'écran via Face ID, a pointé l'appareil vers son visage pendant une seconde avant de disparaître à nouveau dès que le téléphone s'est débloqué.

Vague de criminalité à Nha Trang : les touristes mis en garde

Cet incident a une fois de plus démontré la baisse du niveau de sécurité dans la station balnéaire de Nha Trang :

  • Portefeuilles, téléphones et scooters ciblés : Les touristes étrangers visitant la ville se plaignent récemment d'une forte augmentation des vols à l'arraché de portefeuilles et de téléphones, ainsi que du vol de scooters loués ;

  • Mesures de la police locale : Les images diffusées sur les réseaux montrent que les forces de l'ordre locales ont intensifié les raids pour appréhender les suspects sur les plages et dans les zones fréquentées ;

  • Conseils aux touristes : Les experts rappellent aux voyageurs séjournant dans les grands centres touristiques du Vietnam de ne pas porter d'objets de valeur en évidence dans les rues bondées et d'activer systématiquement les systèmes de sécurité à double authentification.

Nha TrangAppleFace IDiPhoneVietnam
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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