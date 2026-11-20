Selon les anciennes croyances du peuple javanais, les épis de cheveux sur la tête d'un bébé sont liés à sa future personnalité. Il existe des théories selon lesquelles le nombre et l'emplacement de ces tourbillons capillaires, appelés « uneng-uneng » en javanais, pourraient indiquer quel genre de personne l'enfant deviendra.

Selon les légendes populaires :

- Un seul épi — un enfant au caractère calme et habituel.

- Deux épis — un enfant vif, têtu et parfois difficile à élever.

- Plus de deux épis — une personnalité unique, différente des autres.

Bien sûr, ces points de vue ne sont pas scientifiquement prouvés. Ils font partie des coutumes, des légendes et des croyances populaires transmises de génération en génération par le peuple javanais.

Mais imaginez, que se passe-t-il si un bébé n'a pas un ou deux, mais des dizaines d'épis sur la tête ? Selon ces anciennes croyances javanaises, que pourrait signifier une telle situation ? Serait-ce interprété comme le signe d'une destinée exceptionnelle, totalement différente de celle des autres ?