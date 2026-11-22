Dans le parc national de Soğuksu, situé dans le district de Kızılcahamam à Ankara, en Turquie, une ourse brune connue sous le nom de « Kar » et l'un de ses petits ont été abattus. L'incident a provoqué une vive indignation publique, selon le journal Aydınlık.

Il a été rapporté que l'ourse Kar vivait avec ses trois petits. Ils s'approchaient fréquemment des zones habitées pour chercher de la nourriture dans les poubelles, une situation justifiée par les autorités comme une menace potentielle pour la sécurité des habitants.

Par la suite, l'ourse et l'un de ses petits ont été tués par arme à feu. Les deux autres oursons ont réussi à s'échapper.

Selon les médias turcs, cette opération aurait été menée avec l'approbation et la participation des responsables de la Direction de la protection de la nature et des parcs nationaux. Cependant, aucune déclaration officielle détaillée n'a encore été publiée à ce sujet.

L'affaire a été portée devant le Parlement turc. La députée du parti DEM, Perihan Koca, a demandé au ministre de l'Agriculture et des Forêts des explications sur l'identité des responsables ayant autorisé cet abattage, la base juridique de cette décision, et si une enquête a été ouverte contre les auteurs.

La députée a également demandé des éclaircissements sur les mesures prises pour assurer la sécurité et la protection des deux oursons restés orphelins.

À la suite de cet événement, une pétition intitulée « Justice pour l'ourse abattue et son petit ! » a été lancée. Les organisations de défense des animaux appellent à une enquête approfondie et à des sanctions contre les responsables en cas d'infraction à la loi.