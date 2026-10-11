Les propos de Zelensky sur Trump ont suscité une vive réaction de Mike Tyson

Une situation inhabituelle s'est produite lors d'un échange entre le président américain Donald Trump et les médias, autour des critiques acerbes formulées par le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky à l'encontre de la Maison Blanche. Lorsque les journalistes ont montré à Trump une vidéo où Zelensky qualifie l'accord énergétique entre Washington et Moscou de « faiblesse de l'administration américaine », le légendaire boxeur derrière le président, Mike Tyson, a réagi avec une vive émotion captée par les caméras.

L'ancien champion du monde des poids lourds, considéré comme un ami proche et un partisan de longue date de Donald Trump, n'est pas resté indifférent face à une telle déclaration visant son ami.

Le regard derrière Trump : comment l'incident s'est-il produit ?

Lors d'une interaction avec les médias, des reporters ont cité à Donald Trump la déclaration de Volodymyr Zelensky concernant l'accord sur le diesel conclu avec la Russie, en montrant l'enregistrement sur un appareil :

Changement soudain d'expression : Le journaliste et auteur de la chaîne Telegram, Alexandre Yunashev, a noté que Mike Tyson, debout derrière Trump, a radicalement changé d'expression dès qu'il a entendu la déclaration, jetant un regard furieux vers le téléphone du reporter ;

« Un ennemi de plus » : « Le boxeur est un partisan de longue date du président américain. Il s'est ouvertement intéressé à savoir qui insultait son proche. Voilà, ils se sont fait un ennemi de plus », a souligné le journaliste ayant observé la scène ;

Débat sur les réseaux sociaux : La vidéo s'est rapidement propagée sur les réseaux, devenant l'une des séquences les plus discutées dans le monde de la politique et du sport.

La cause du conflit : un important accord sur le diesel avec la Russie

Ce différend politique a été provoqué par un nouvel accord entre Washington et Moscou :

L'accord du 9 octobre : Donald Trump a annoncé avoir conclu un accord officiel avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine , pour la livraison de diesel russe aux États-Unis ;

Volumes importants : Selon le dirigeant américain, le premier lot dépassera 300 000 tonnes , et en novembre, il est prévu d'en livrer 500 000 tonnes supplémentaires ;

La réaction de Zelensky : Le dirigeant ukrainien avait exprimé un vif mécontentement, qualifiant cet accord énergétique entre Washington et Moscou de signe de faiblesse et d'assouplissement des positions de la Maison Blanche.

Dans le contexte de cette décision du président américain et de ses échanges tendus avec Zelensky, la présence de personnalités comme Mike Tyson aux côtés de Trump attire davantage l'attention du public.