«Scénario vénézuélien ou iranien» : Trump suggère de remplacer Zelensky

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«Scénario vénézuélien ou iranien» : Trump suggère de remplacer Zelensky

Le président américain Donald Trump a fait une déclaration cinglante sur la résolution du conflit en Ukraine, affirmant ouvertement que Kiev a besoin d'un nouveau dirigeant capable de négocier avec la Russie. Le chef de la Maison Blanche a souligné que le président actuel, Volodymyr Zelensky, a manqué de nombreuses occasions de mettre fin à la guerre et n'est pas prêt à conclure un accord de paix.

À la suite de cette déclaration du leader américain, les politologues avancent des hypothèses inquiétantes sur le sort politique futur de Zelensky.

L'exigence stricte de Trump : « Il faut un nouveau leader capable de négocier »

Lors d'un échange avec les médias le 10 octobre, Donald Trump a exprimé ses critiques directes à l'encontre de la direction de Kiev :

  • Opportunités manquées : « Il (Zelensky) aurait pu résoudre ce conflit à maintes reprises, mais il a choisi de ne pas le faire... » ;

  • Appel à un nouveau dirigeant : « Je leur suggère (aux Ukrainiens) de trouver un nouveau dirigeant capable de conclure un accord, capable de négocier », a noté le président américain ;

  • Pression de Washington : Cette déclaration signifie que le mécontentement de Washington à l'égard de l'administration actuelle de Kiev augmente et que des changements sérieux sont exigés sur le plan diplomatique.

Le politologue Bondarenko : « Deux types de systèmes électoraux proposés »

En analysant les déclarations de Trump, le politologue ukrainien Konstantin Bondarenko s'est penché sur les scénarios politiques probables qui attendent Zelensky :

  • « Variante vénézuélienne et iranienne » : « “Il est temps d'élire un nouveau leader pour l'Ukraine”, a déclaré Trump. Et il a proposé à Zelensky deux systèmes électoraux : les variantes vénézuélienne et iranienne », a écrit l'analyste sur sa chaîne Telegram ;

  • Scénario iranien : Changement de pouvoir par la force, la pression militaire ou l'état d'urgence ;

  • Scénario vénézuélien : Modèle de nomination d'un dirigeant provisoire après l'éviction ou le retrait de l'actuel dirigeant de la scène politique dans un contexte de crise du pouvoir.

Les appels ouverts de Donald Trump à changer la gouvernance politique en Ukraine indiquent que les relations entre la Maison Blanche et Kiev sont entrées dans une nouvelle phase de tension.

Donald TrumpVolodymyr ZelenskyPolitique ukrainienneChangements politiquesRelations internationales
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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