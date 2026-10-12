Un aéroport saoudien attaqué pour la quatrième fois en une semaine (vidéo)

·12·Monde
Un aéroport saoudien attaqué pour la quatrième fois en une semaine (vidéo)

L'Arabie saoudite L'aéroport international du roi Khaled, situé dans la capitale Riyad, est redevenu la cible d'une attaque. Les attaques répétées ces derniers jours ont fait des victimes et des blessés. C'est ce qu'a rapporté Reuters.

Il a été rapporté que l'attaque du 11 octobre a tué un citoyen pakistanais et blessé au moins 11 personnes. L'infrastructure de l'aéroport a également été endommagée. Les terminaux 3 et 4, qui desservent principalement les vols intérieurs, ont été visés, provoquant un incendie après l'incident.

Selon la source, l'aéroport a été attaqué quatre fois en cinq jours. Il a cessé ses opérations après une attaque au missile le 10 octobre. Il a été rapporté que l'attaque précédente avait fait 13 morts et plus de 300 blessés. Parmi les victimes figuraient des ressortissants de huit pays, et deux citoyens ouzbeks figureraient parmi les blessés.

De plus, les autorités saoudiennes ont annoncé le 11 octobre que l'aéroport international du roi Fahd près de Dammam ainsi que Saudi Aramco deux installations de la compagnie pétrolière ont également été attaquées. Un passager interrogé par Reuters a déclaré qu'un projectile était tombé sur la piste près de plusieurs avions stationnés, provoquant un incendie.

Les attaques sont liées aux Houthis du Yémen. Ils avaient précédemment appelé les avions à l'Arabie saoudite quitter l'espace aérien et avaient déclaré le royaume « zone d'opérations militaires ».

L'évolution de la situation et la responsabilité des attaques restent à déterminer.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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