L'Ouzbékistan condamne fermement l'attaque contre l'aéroport de Riyad

·4·Monde
L'Ouzbékistan condamne fermement l'attaque contre l'aéroport de Riyad

Le ministère des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan l'Arabie saoudite a fermement condamné l'attaque menée par les Houthis contre l'aéroport international du roi Khaled à Riyad, la capitale. Le ministère a publié une déclaration officielle à ce sujet le 11 octobre.

Le ministère a exprimé sa profonde tristesse face aux pertes en vies humaines et aux blessures infligées aux civils à la suite de cette attaque.

Le ministère a présenté ses condoléances aux familles et aux proches des victimes, souhaitant un prompt et complet rétablissement aux blessés. De plus, l'Ouzbékistan de l'Arabie saoudite a réaffirmé son soutien à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à la sécurité du pays.

La déclaration souligne que les attaques contre les civils et les infrastructures civiles constituent une violation grave du droit international. Il est impératif de mettre fin immédiatement à de tels actes.

Le ministère ouzbek des Affaires étrangères a appelé toutes les parties à la retenue, soulignant l'importance d'éviter une escalade des tensions dans la région. Il a également appelé à résoudre les différends par le dialogue et les voies diplomatiques, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies.

Le ministère a réaffirmé que l'Ouzbékistan l'Arabie saoudite est solidaire du peuple et du gouvernement, et a réitéré son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région.

Ministère des Affaires étrangères d'OuzbékistanArabie saouditeAéroport international du roi KhaledAttaque d'aéroportDiplomatie
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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