Deux citoyens ouzbeks blessés lors d'une attaque au missile contre l'aéroport de Riyad

·55·Monde
Deux citoyens ouzbeks blessés lors d'une attaque au missile contre l'aéroport de Riyad

Arabie saoudite à la suite d'une frappe de missile balistique contre l'aéroport international Roi-Khalid dans la capitale, Riyad, d'Ouzbékistan deux citoyens ont été blessés. Selon le journal « Asia-Plus », citant le ministère des Affaires étrangères d'Ouzbékistan, l'incident s'est produit le 10 octobre dans la zone du terminal 3 de l'aéroport.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Omonulla Fayziyev, a fourni des informations officielles sur la situation, précisant l'état de santé de nos compatriotes blessés ainsi que la situation des autres citoyens présents à l'aéroport.

Les victimes ont reçu des soins médicaux d'urgence

Selon le ministère des Affaires étrangères, toutes les mesures urgentes ont été prises concernant les Ouzbeks blessés lors de la frappe :

  • Blessures légères et hospitalisation : Lors de l'attaque, deux citoyens ont été légèrement blessés ; ils ont reçu les premiers soins sur place avant d'être transportés à l'hôpital « Diriyah Hospital » ;

  • Sortie de l'hôpital : Après tous les examens et traitements médicaux nécessaires, la santé des deux citoyens a été déclarée hors de danger et ils ont pu quitter l'hôpital ;

  • Les 20 autres compatriotes sont indemnes : Une vingtaine d'autres citoyens ouzbeks qui se trouvaient dans le bâtiment de l'aéroport au moment de la frappe de missile n'ont pas été blessés.

Détails des attaques : nombreuses victimes et dégâts

Selon les informations reçues, le week-end dernier, le mouvement « Ansar Allah » a mené Arabie saoudite deux frappes aériennes contre l'aéroport de la capitale :

  • Victimes de la première attaque : La frappe initiale a eu des conséquences tragiques : 13 personnes sont décédées et 309 ont été blessées à divers degrés ;

  • Conséquences de la deuxième frappe : Lors de l'attaque suivante, une personne supplémentaire est décédée et 11 citoyens ont été blessés.

Réaction officielle du ministère des Affaires étrangères d'Ouzbékistan

Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Ouzbékistan a fermement condamné ces frappes armées visant la population civile et les infrastructures civiles. Tachkent considère comme inacceptables de telles actions qui mettent en danger la sécurité des civils et contreviennent au droit international.

Aéroport Roi-KhalidCapitale de l'Arabie saouditeMinistère des Affaires étrangères d'OuzbékistanFrappe de missile balistiqueRiyad
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'Ouzbékistan condamne fermement l'attaque contre l'aéroport de RiyadL'Ouzbékistan condamne fermement l'attaque contre l'aéroport de Riyad11 octobre 13:07«Un missile abattu dans le ciel de Riyad !» : Incendie près de l'aéroport et déclaration de la coalition«Un missile abattu dans le ciel de Riyad !» : Incendie près de l'aéroport et déclaration de la coalition20 septembre 11:47Réponse inattendue de Trump sur les missiles iraniens : Il a répondu en une seule phraseRéponse inattendue de Trump sur les missiles iraniens : Il a répondu en une seule phrase12 septembre 07:01La coalition arabe frappe 82 cibles militaires des Houthis au YémenLa coalition arabe frappe 82 cibles militaires des Houthis au Yémen8 octobre 16:49Un avion détruit par une frappe de missile à l'aéroport international de RiyadUn avion détruit par une frappe de missile à l'aéroport international de Riyad9 octobre 18:00Les Houthis ont lancé des attaques de drones et de missiles sur la capitale et les aéroports d'Arabie saouditeLes Houthis ont lancé des attaques de drones et de missiles sur la capitale et les aéroports d'Arabie saoudite7 octobre 15:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
Une blogueuse condamnée à mort en Iran : son affaire choque l'opinion publique
Une blogueuse condamnée à mort en Iran : son affaire choque l'opinion publique