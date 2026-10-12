Arabie saoudite à la suite d'une frappe de missile balistique contre l'aéroport international Roi-Khalid dans la capitale, Riyad, d'Ouzbékistan deux citoyens ont été blessés. Selon le journal « Asia-Plus », citant le ministère des Affaires étrangères d'Ouzbékistan, l'incident s'est produit le 10 octobre dans la zone du terminal 3 de l'aéroport.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Omonulla Fayziyev, a fourni des informations officielles sur la situation, précisant l'état de santé de nos compatriotes blessés ainsi que la situation des autres citoyens présents à l'aéroport.

Les victimes ont reçu des soins médicaux d'urgence

Selon le ministère des Affaires étrangères, toutes les mesures urgentes ont été prises concernant les Ouzbeks blessés lors de la frappe :

Blessures légères et hospitalisation : Lors de l'attaque, deux citoyens ont été légèrement blessés ; ils ont reçu les premiers soins sur place avant d'être transportés à l'hôpital « Diriyah Hospital » ;

Sortie de l'hôpital : Après tous les examens et traitements médicaux nécessaires, la santé des deux citoyens a été déclarée hors de danger et ils ont pu quitter l'hôpital ;

Les 20 autres compatriotes sont indemnes : Une vingtaine d'autres citoyens ouzbeks qui se trouvaient dans le bâtiment de l'aéroport au moment de la frappe de missile n'ont pas été blessés.

Détails des attaques : nombreuses victimes et dégâts

Selon les informations reçues, le week-end dernier, le mouvement « Ansar Allah » a mené Arabie saoudite deux frappes aériennes contre l'aéroport de la capitale :

Victimes de la première attaque : La frappe initiale a eu des conséquences tragiques : 13 personnes sont décédées et 309 ont été blessées à divers degrés ;

Conséquences de la deuxième frappe : Lors de l'attaque suivante, une personne supplémentaire est décédée et 11 citoyens ont été blessés.

Réaction officielle du ministère des Affaires étrangères d'Ouzbékistan

Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Ouzbékistan a fermement condamné ces frappes armées visant la population civile et les infrastructures civiles. Tachkent considère comme inacceptables de telles actions qui mettent en danger la sécurité des civils et contreviennent au droit international.