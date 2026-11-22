Dans certaines régions du Japon, les jours glacials de l'hiver ont commencé dès le mois de novembre. En raison d'un courant d'air froid intense, de fortes chutes de neige ont frappé les régions montagneuses et le nord du pays, augmentant considérablement l'épaisseur du manteau neigeux par endroits.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre le personnel d'un hôtel en train de déblayer à la pelle la neige accumulée devant l'entrée du bâtiment. La neige était si abondante que les employés ont dû dégager un passage pour permettre aux clients d'entrer et de sortir librement.

Selon les données météorologiques, l'arrivée d'une masse d'air froid le 20 novembre a intensifié les chutes de neige dans les régions de Hokkaido, Tohoku et Hokuriku. Dans certaines zones montagneuses, plus de 50 centimètres de neige étaient attendus en 24 heures. À Sapporo, sur l'île de Hokkaido, les chutes de neige les plus importantes de la saison ont été enregistrées, atteignant une épaisseur de 15 centimètres.

Les chutes de neige affectent non seulement la vie quotidienne, mais aussi le transport. Le 21 novembre, dans la zone d'Urabandai du village de Kitashiobara, dans la préfecture de Fukushima, des arbres sont tombés sur les routes et des lignes électriques ont été endommagées à cause de la neige lourde. En conséquence, près de 1 400 personnes, dont environ 500 touristes séjournant dans des hôtels et autres hébergements, se sont retrouvées temporairement bloquées. Environ 700 foyers ont été privés d'électricité.