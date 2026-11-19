Trump rencontre Poutine à l'improviste, les négociations avec Xi Jinping retardées
Donald Trump a qualifié le dirigeant russe d'« ami » lors d'une rencontre imprévue avec Vladimir Poutine. Ce bref échange a surpris les journalistes, qui ont été évacués peu après le début de la réunion. Cet événement a également entraîné un retard dans les négociations prévues entre Trump et Xi Jinping, selon l'agence Reuters.
« Qui est-ce ? C'est mon ami »
En entrant dans la pièce, Trump a désigné Vladimir Poutine pour le présenter comme son ami.
« Qui est-ce ? C'est mon ami », a déclaré le président américain.
Le dirigeant russe a également remercié son homologue américain en anglais : « Thank you so much ».
Ce court échange entre les deux dirigeants a attiré l'attention en tant qu'épisode soulignant leurs relations personnelles.
Journalistes Évacués après 58 secondes
Selon Reuters, la rencontre entre Poutine et Trump s'est déroulée de manière inattendue.
Journalistes Les journalistes ont été évacués environ 58 secondes après l'entrée de Trump dans la salle. Par conséquent, aucun détail n'a été communiqué aux médias sur le contenu de la suite de leur entretien.
La rencontre avec Poutine a affecté les négociations avec Xi Jinping
La rencontre imprévue de Trump avec Vladimir Poutine a également impacté le calendrier de son entretien prévu avec le dirigeant chinois Xi Jinping.
Selon Reuters, les négociations de Trump avec Xi Jinping ont été retardées en raison de la rencontre avec Poutine.
Ainsi, cet échange bref et inattendu est devenu un épisode ayant influencé l'agenda diplomatique du sommet. Cependant, le contenu de la discussion et son impact sur les décisions diplomatiques futures restent inconnus.
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