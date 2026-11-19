Donald Trump a qualifié le dirigeant russe d'« ami » lors d'une rencontre imprévue avec Vladimir Poutine. Ce bref échange a surpris les journalistes, qui ont été évacués peu après le début de la réunion. Cet événement a également entraîné un retard dans les négociations prévues entre Trump et Xi Jinping, selon l'agence Reuters.

« Qui est-ce ? C'est mon ami »

En entrant dans la pièce, Trump a désigné Vladimir Poutine pour le présenter comme son ami.

« Qui est-ce ? C'est mon ami », a déclaré le président américain.

Le dirigeant russe a également remercié son homologue américain en anglais : « Thank you so much ».