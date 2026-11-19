Le président russe Vladimir Poutine, le dirigeant chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump ont adopté une déclaration de paix à Shenzhen après la première rencontre trilatérale de l'histoire. Le document reflète des positions sur la réduction des risques nucléaires, la stabilité énergétique, la réforme de l'ONU et les compétences des organes judiciaires internationaux. Cependant, la guerre en Ukraine ou sa résolution ne sont pas mentionnées dans la déclaration. Cela a été rapporté par le service de presse du Kremlin le 19 novembre.

Les trois chefs d'État ont discuté de la stabilité stratégique

Il est rapporté que les dirigeants de la Russie, de la Chine et des États-Unis se sont rencontrés le 19 novembre 2026 à Shenzhen, en Chine. La réunion s'est tenue à la résidence d'État « Silin Shanchjuan », en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC).

Les négociations ont duré environ une heure et demie. Les parties ont échangé leurs points de vue sur la situation internationale, la stabilité stratégique et les questions de sécurité mondiale.

Les trois chefs d'État ont exprimé leur gratitude à la partie chinoise pour l'organisation de ce sommet trilatéral historique.

À l'issue de la réunion, les dirigeants n'ont pas fait de déclaration orale aux médias. Donald Trump s'est rendu à l'aéroport, tandis que Xi Jinping a accompagné Vladimir Poutine jusqu'à sa voiture.

Il n'y aura pas de vainqueur dans une guerre nucléaire

Dans la déclaration signée par les trois dirigeants, les risques liés aux armes nucléaires occupent une place particulière.

Le document souligne qu'il est impossible de gagner une guerre nucléaire et qu'une telle guerre ne doit jamais être déclenchée.