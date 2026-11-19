Une déclaration signée lors de la rencontre entre Poutine, Trump et Xi Jinping : que contient-elle ?
Le président russe Vladimir Poutine, le dirigeant chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump ont adopté une déclaration de paix à Shenzhen après la première rencontre trilatérale de l'histoire. Le document reflète des positions sur la réduction des risques nucléaires, la stabilité énergétique, la réforme de l'ONU et les compétences des organes judiciaires internationaux. Cependant, la guerre en Ukraine ou sa résolution ne sont pas mentionnées dans la déclaration. Cela a été rapporté par le service de presse du Kremlin le 19 novembre.
Les trois chefs d'État ont discuté de la stabilité stratégique
Il est rapporté que les dirigeants de la Russie, de la Chine et des États-Unis se sont rencontrés le 19 novembre 2026 à Shenzhen, en Chine. La réunion s'est tenue à la résidence d'État « Silin Shanchjuan », en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC).
Les négociations ont duré environ une heure et demie. Les parties ont échangé leurs points de vue sur la situation internationale, la stabilité stratégique et les questions de sécurité mondiale.
Les trois chefs d'État ont exprimé leur gratitude à la partie chinoise pour l'organisation de ce sommet trilatéral historique.
À l'issue de la réunion, les dirigeants n'ont pas fait de déclaration orale aux médias. Donald Trump s'est rendu à l'aéroport, tandis que Xi Jinping a accompagné Vladimir Poutine jusqu'à sa voiture.
Il n'y aura pas de vainqueur dans une guerre nucléaire
Dans la déclaration signée par les trois dirigeants, les risques liés aux armes nucléaires occupent une place particulière.
Le document souligne qu'il est impossible de gagner une guerre nucléaire et qu'une telle guerre ne doit jamais être déclenchée.
La Russie, la Chine et les États-Unis ont exprimé leur volonté de maintenir un dialogue permanent afin de réduire les risques nucléaires et de prévenir la prolifération des armes nucléaires.
Cette position est devenue l'un des points principaux de la déclaration, reflétant la volonté des trois pays de coopérer pour maintenir la sécurité mondiale et la stabilité stratégique.
La Cour pénale internationale et l'immunité des chefs d'État
Un autre point notable de la déclaration concerne les compétences des organes judiciaires internationaux et l'immunité des fonctionnaires de l'État.
Les trois dirigeants ont souligné que le principe du consentement des États et le respect de l'immunité des responsables officiels sont d'une importance fondamentale.
Le document note que la Cour pénale internationale (CPI) et d'autres structures similaires ne doivent pas abuser de leurs pouvoirs.
Ce point est considéré comme l'un des aspects politiquement significatifs de la déclaration en termes de débats sur le droit international, la souveraineté des États et les compétences des organes judiciaires.
La Russie, la Chine et les États-Unis souhaitent élargir leur coopération dans le secteur énergétique
Afin d'assurer la stabilité énergétique, les trois pays ont également inclus dans la déclaration des plans visant à augmenter la production et la fourniture de produits pétroliers raffinés.
Le document souligne l'importance d'un approvisionnement énergétique durable. La coopération dans ce domaine vise à assurer la stabilité du marché mondial de l'énergie.
De même, la Russie, la Chine et les États-Unis, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, se sont déclarés favorables à une réforme de l'organisation. Selon leur position, l'ONU doit répondre plus efficacement aux problèmes mondiaux et fonctionner conformément à ses missions principales de maintien de la paix et de la sécurité internationales.
La question ukrainienne n'est pas reflétée dans la déclaration
L'un des aspects notables de la déclaration adoptée par les trois dirigeants est l'absence de mention de la guerre en Ukraine.
Aucune déclaration directe concernant le conflit en Ukraine, les conditions de son arrêt ou les négociations de paix n'est mentionnée dans le document.
Cependant, le fait que la question ukrainienne ne soit pas mentionnée dans la déclaration ne signifie pas que les dirigeants des trois pays n'en ont pas discuté du tout. Aucune information publique n'a été donnée sur le contenu privé de la réunion et sur toutes les questions soulevées lors des négociations.
Contenu complet de la déclaration
Le document signé par les trois dirigeants reflète les positions clés suivantes :
réformer l'ONU en tant qu'organisation capable de répondre efficacement aux problèmes mondiaux ;
augmenter la production et la fourniture de produits pétroliers raffinés pour la stabilité énergétique ;
respecter le principe du consentement des États et l'immunité des responsables officiels, et ne pas permettre l'abus des pouvoirs des organes judiciaires internationaux ;
prévenir une guerre nucléaire, réduire les risques nucléaires et poursuivre le dialogue contre la prolifération des armes nucléaires.
La réunion trilatérale de Shenzhen et la déclaration adoptée sont présentées comme un document reflétant les positions communes des trois pays sur la sécurité mondiale, l'énergie et l'avenir des institutions internationales. Cependant, ses résultats pratiques et la manière dont les accords seront mis en œuvre à l'avenir restent pour l'instant incertains.
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