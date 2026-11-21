Dans un parking souterrain de la province chinoise de l'Anhui, une voiture électrique laissée sans conducteur a tenté de se garer toute la nuit, effectuant 868 manœuvres. Les mouvements étranges du véhicule ont surpris le gardien.

Selon NDTV, l'incident s'est produit vers 03h00 du matin. Les images de vidéosurveillance montrent la voiture, vide, avançant et reculant pour tenter de se garer sur une place.

En entendant des bruits étranges, le gardien s'est approché pour vérifier la situation et a constaté qu'il n'y avait personne à bord. La voiture a continué ses manœuvres.

Le lendemain, le propriétaire a vérifié les données du système et a découvert que la fonction de stationnement automatique s'était activée 868 fois durant la nuit. Finalement, la voiture s'est arrêtée à côté d'un autre véhicule.

La cause de cet incident reste incertaine. Certaines hypothèses suggèrent un bug logiciel. Une autre possibilité est que le propriétaire ait activé la fonction de stationnement automatique à plusieurs reprises via une application mobile.

Il est également suggéré que cet incident pourrait être lié à un concours sur les technologies d'aide à la conduite organisé en Chine. Cependant, aucune de ces hypothèses n'a été confirmée. Les images ne permettent pas non plus d'expliquer le comportement du véhicule.