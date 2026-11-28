«Il n'est pas tel que beaucoup le pensent» : Sneijder se souvient de ses souvenirs avec Ronaldo au Real
L'ancien milieu de terrain du club madrilène Real Madrid et de l'équipe nationale des Pays-Bas, Wesley Sneijder, a exprimé des pensées chaleureuses Cristiano Ronaldo sur la période où ils ont joué ensemble. C'est ce qu'a rapporté le média The Touchline .
«Nous étions assis ensemble à l'arrière du bus, il est très blagueur»
L'ancien footballeur néerlandais a souligné que certaines perceptions du public sur Ronaldo ne correspondent pas à la réalité, notant particulièrement son humilité et son éthique de travail :
«C'est une personne formidable. Cristiano Ronaldo n'est pas l'homme que beaucoup imaginent. Il était l'un des nôtres, un bon gars. Nous étions toujours assis ensemble à l'arrière du bus et nous discutions sans cesse. De plus, il est très blagueur !
Même aujourd'hui, je le vois parfois, il est toujours le même. Pour moi, c'est une véritable légende. Ronaldo est l'un des meilleurs joueurs que cette planète ait connus. Nous devrions le respecter davantage. Cristiano mérite un respect total ! Il arrivait toujours à l'entraînement avant tout le monde et repartait le dernier», a déclaré Wesley Sneijder.
Souvenirs et détails de la collaboration
Indicateurs
Informations
Joueur ayant témoigné
Wesley Sneijder (ancien milieu de terrain du Real Madrid et de l'équipe nationale des Pays-Bas)
Star mentionnée
Cristiano Ronaldo
Période passée ensemble
Saison 2009/10au sein du club madrilène Real Madrid .
Points soulignés par Sneijder
Une personne drôle et sincère, un professionnel qui arrivait le premier à l'entraînement et repartait le dernier
Source
The Touchline
Selon vous, le professionnalisme et l'éthique de travail de Cristiano Ronaldo servent-ils d'exemple important pour la jeune génération de footballeurs ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette nouvelle avec vos proches qui suivent les souvenirs les plus intéressants des légendes du football mondial et de l'histoire du Real Madrid !
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