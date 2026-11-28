L'ancien milieu de terrain du club madrilène Real Madrid et de l'équipe nationale des Pays-Bas, Wesley Sneijder, a exprimé des pensées chaleureuses Cristiano Ronaldo sur la période où ils ont joué ensemble. C'est ce qu'a rapporté le média The Touchline .

«Nous étions assis ensemble à l'arrière du bus, il est très blagueur»

L'ancien footballeur néerlandais a souligné que certaines perceptions du public sur Ronaldo ne correspondent pas à la réalité, notant particulièrement son humilité et son éthique de travail :