Le champion du Kazakhstan, le club de Shymkent «Ordabasi» et son ambassadeur, l'entrepreneur renommé Beibit Alibekov dans le cadre de sa visite en Angleterre, «Manchester City» a rencontré le défenseur ouzbek évoluant sous les couleurs de Abdukodir Khusanov . Alibekov a publié sur son compte Instagram des photos prises avec le footballeur ouzbek.

Expérience en Premier League et rencontre amicale

Cette rencontre a eu lieu lors d'un voyage d'affaires des représentants du champion en titre du Kazakhstan en Angleterre. Durant ce séjour, la délégation du club de Shymkent étudie les infrastructures modernes et l'organisation des clubs de Premier League anglaise. Il est à noter que Beibit Alibekov avait précédemment partagé une photo avec «Chelsea» l'attaquant de l'équipe nationale du Kazakhstan, Dastan Satpayev, qui se remet d'une blessure au sein du club londonien Dastan Satpayev .

Bien que l'entrepreneur n'ait pas révélé les détails de sa conversation avec Khusanov, diverses spéculations sur une éventuelle collaboration entre le footballeur ouzbek et «Ordabasi» ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Cependant, il est précisé qu'aucune négociation officielle n'a eu lieu entre les parties — la rencontre était purement amicale et Abdukodir Khusanov a offert aux invités un maillot dédicacé en souvenir.

Le statut de Khusanov en Premier League et l'histoire d'«Ordabasi» avec le football ouzbek

Les fans de football et les médias kazakhs suivent avec grand intérêt la carrière du défenseur ouzbek de 22 ans chez les «Citizens». De leur côté, les moments glorieux de l'histoire du club de Shymkent sont directement liés aux noms des footballeurs ouzbeks :

Direction Informations clés Participants à la rencontre Abdukodir Khusanov («Manchester City») et Beibit Alibekov (ambassadeur du club «Ordabasi») Objectif de la rencontre et cadeau Voyage d'étude des infrastructures de la Premier League par la délégation du club de Shymkent ; Khusanov a offert aux invités un maillot dédicacé en cadeau Carrière d'Abdukodir Khusanov En janvier 2025 transféré de «Lens» à «Manchester City» (premier Ouzbek de l'histoire de la Premier League); son contrat a été prolongé l'été dernier jusqu'au 30 juin 2031 prolongé «Ordabasi» et le football ouzbek En 2023 devenu champion du Kazakhstan pour la première fois (les Ouzbeks Shahboz Umarov et Bobur Abduxoliqov y ont grandement contribué) Situation actuelle du club de Shymkent En 2026 champion de la Premier League du Kazakhstan ; la saison prochaine Ligue des champions de l'UEFA participera aux qualifications

Selon vous, comment la carrière réussie d'Abdukodir Khusanov à «Manchester City» et son contrat prolongé jusqu'en 2031 contribuent-ils à accroître le prestige du football d'Asie centrale en Europe ?

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