À Genève, en Suisse, la lutte pour la couronne mondiale du Championnat du monde FIDE bat son plein. Le grand maître ouzbek Javohir Sindorov et le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju ont conclu la quatrième partie sur un score de parité.

Répétition des coups au 34e mouvement et maintien de l'équilibre

Dans cet affrontement, le champion en titre Gukesh Dommaraju avec les blancs, et notre compatriote Javohir Sindorov avec les noirs ont évolué. Après une partie prudente et de haute précision, au 34e coup , la partie s'est soldée par un match nul en raison d'une triple répétition de la position sur l'échiquier.

Ainsi, après quatre parties, le score global du match pour le titre mondial est de nouveau égalisé à 2:2 .