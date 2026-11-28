Duel pour la couronne mondiale : Javohir Sindorov et Gukesh font match nul lors de la quatrième partie
À Genève, en Suisse, la lutte pour la couronne mondiale du Championnat du monde FIDE bat son plein. Le grand maître ouzbek Javohir Sindorov et le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju ont conclu la quatrième partie sur un score de parité.
Répétition des coups au 34e mouvement et maintien de l'équilibre
Dans cet affrontement, le champion en titre Gukesh Dommaraju avec les blancs, et notre compatriote Javohir Sindorov avec les noirs ont évolué. Après une partie prudente et de haute précision, au 34e coup , la partie s'est soldée par un match nul en raison d'une triple répétition de la position sur l'échiquier.
Ainsi, après quatre parties, le score global du match pour le titre mondial est de nouveau égalisé à 2:2 .
Feuille de match et détails de la prochaine partie
Statistiques
Informations officielles
Compétition et lieu
Championnat du monde FIDE — Genève, Suisse
Participants
Javohir Sindorov (Ouzbékistan) — Gukesh Dommaraju (Inde)
Pièces de la 4e partie
Gukesh (blancs) — Sindorov (noirs)
Résultat de la 4e partie
0,5 : 0,5 (nul par triple répétition au 34e coup)
Score global
2 : 2 (après 4 parties)
Prochaine 5e partie
Demain, dimanche 29 novembre, à l'heure de Tachkent 19:00 débutera
Selon vous, lors de la cinquième partie qui débutera demain à 19h00 (heure de Tachkent), Javohir Sindorov pourra-t-il profiter de l'avantage des blancs pour prendre l'avantage au score ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette nouvelle avec vos proches qui suivent le combat de la fierté des échecs ouzbeks, Javohir Sindorov, pour la couronne mondiale !
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