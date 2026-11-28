Le combattant britannique invaincu dans sa carrière professionnelle Muhammad Mokaev en 2024 UFC a été écarté de l'organisation malgré une série de sept victoires. Néanmoins, l'athlète de 26 ans a déclaré que revenir dans la ligue la plus prestigieuse du monde n'était pas son objectif principal.

«J'ai battu tous leurs combattants»

Mokaev a fait cette déclaration via ses réseaux sociaux, soulignant qu'il bénéficie de conditions financières bien meilleures en dehors de l'UFC :

«Pour être honnête, je rêvais de devenir le plus jeune champion de l'UFC, mais maintenant que je gagne dix fois plus en dehors de l'organisation, cela ne m'importe plus. J'ai battu tous leurs combattants, et ce, même sans être au sommet de ma forme», a-t-il écrit Muhammad Mokaev.

Rappelons que lors de son dernier combat sous la bannière de l'UFC, Mokaev s'était imposé par décision unanime des juges face à Manel Kape (actuellement, Kape devrait monter dans l'octogone en janvier pour la ceinture de champion des poids mouches) . Après avoir quitté l'organisation, le combattant daghestanais a enchaîné quatre victoires et a remporté Brave CF la ceinture de champion.